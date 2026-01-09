Lan tỏa yêu thương ở Giải Pickleball Paralympic Việt Nam 2026

Trong nỗ lực kiến tạo một không gian thể thao công bằng, nhân văn và giàu tính hòa nhập cho cộng đồng người khuyết tật, Giải Pickleball Paralympic Việt Nam năm 2026 sẽ chính thức được tổ chức với chủ đề đầy cảm xúc “Gắn kết yêu thương”. Sự kiện do Ủy ban Paralympic Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TPHCM và BM Group triển khai, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn đáng nhớ của thể thao người khuyết tật trong năm tới.

Giải Pickleball Paralympic Việt Nam 2026 là nơi nghị lực thăng hoa, yêu thương lan tỏa. Ành: Quỳnh Mai

Theo kế hoạch, giải đấu sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8-2 tại sân Kaly Arena Sport, địa chỉ 179 Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM. Đây là hoạt động mang ý nghĩa chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam. Vượt ra khỏi khuôn khổ một giải đấu chuyên môn, sự kiện còn mang theo mong muốn tạo nên bầu không khí mùa xuân ấm áp, nơi niềm vui, sự sẻ chia và tinh thần tích cực được lan tỏa tới cộng đồng người khuyết tật thông qua thể thao.

Quang cảnh buổi họp báo Giải Pickleball Paralympic Việt Nam 2026.

Giải Pickleball Paralympic Việt Nam năm 2026 dự kiến quy tụ khoảng 100 vận động viên khuyết tật đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Các vận động viên thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau như người sử dụng xe lăn, vận động viên đứng thấp, người bại não và vận động viên khuyết tật trí tuệ sẽ cùng tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ xe lăn và các nội dung dành riêng cho vận động viên khuyết tật trí tuệ – bại não. Mỗi trận đấu hứa hẹn không chỉ thể hiện kỹ năng chuyên môn, mà còn phản ánh rõ tinh thần bền bỉ, ý chí vượt qua giới hạn của bản thân mà các vận động viên đã dày công rèn luyện.

Ban tổ chức cho biết cơ cấu giải thưởng được xây dựng nhằm ghi nhận và tôn vinh nỗ lực thi đấu của các vận động viên. Bên cạnh huy chương hoặc cúp cho các thứ hạng, mỗi nội dung thi đấu đều có tiền thưởng và quà tặng hiện vật. Trong đó, vận động viên giành huy chương vàng sẽ nhận 5 triệu đồng, huy chương bạc 3 triệu đồng và huy chương đồng 2 triệu đồng. Dù giá trị vật chất không phải yếu tố quyết định, những phần thưởng này mang ý nghĩa động viên, tiếp thêm niềm tin để các vận động viên tiếp tục gắn bó với thể thao.

DŨNG PHƯƠNG