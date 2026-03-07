Kết nối cộng đồng

HLV Kim Sang-sik cùng Bùi Vĩ Hào tham gia ngày hội bóng đá cộng đồng tại TPHCM

Chiều 7-3, ngày hội bóng đá cộng đồng với sự phối hợp giữa HD Hyundai Electric và K.League diễn ra sôi nổi trên sân vận động Thống Nhất. Chương trình có sự tham gia của HLV Kim Sang-sik, hai trợ lý đồng hương ở đội tuyển Việt Nam là Lee Woonjae, Lee Jungsoo, tiền đạo Bùi Vĩ Hào và hơn 100 cầu thủ nhí thuộc lứa U11.

HLV Kim Sang-sik giao lưu cùng các em nhỏ tại sự kiện.
Trong khuôn khổ chương trình, các HLV Kim Sang Sik, Lee Woonjae, Lee Jungsoo cùng cầu thủ Bùi Vĩ Hào đã cùng hướng dẫn, chỉ dạy cho các cầu thủ nhí những kỹ thuật cần thiết trong thi đấu. Các em nhỏ cũng rất hào hứng thể hiện niềm đam mê bóng đá và chăm chú lắng nghe lời khuyên từ các huấn luyện viên.

Không chỉ vậy, mỗi cầu thủ nhí đều được Ban tổ chức tặng rất nhiều phần quà có giá trị đến từ thương hiệu Adidas gồm áo bóng đá, quần bóng đá, nón lưỡi trai, balo và vớ trắng. Các em nhỏ không tham gia lớp học bóng đá được trải nghiệm nhiều trò chơi thể thao thú vị bên lề cùng phụ huynh, tạo nên không khí vui vẻ, tràn đầy năng lượng tại sân vận động Thống Nhất.

Bùi Vĩ Hào tham gia sự kiện cùng HLV Kim Sang-sik

Đại diện phía HD Hyundai Electric cho biết: “HD Hyundai Electric luôn mong muốn đem đến nhiều điều tốt đẹp cho tất cả mọi người. Thông qua Ngày hội bóng đá, chúng tôi hy vọng có thể trở thành động lực, chắp cánh cho nhiều tài năng trẻ của Việt Nam, nuôi dưỡng ước mơ cầu thủ, vì một tương lai bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai”.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik có phần giao lưu cùng các cầu thủ và người hâm mộ tại sự kiện. Ông Kim chia sẻ: “Tôi vẫn còn nhớ rõ sự hào hứng và nhiệt huyết của các em nhỏ tại sự kiện đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội năm ngoái. Tôi rất vui mừng và phấn khởi khi được tổ chức sự kiện lần thứ hai tại TPHCM vào năm nay. Đối với tôi điều quan trọng nhất trong bóng đá là không bao giờ bỏ cuộc. Những gì các em học được hôm nay không chỉ là kỹ năng bóng đá mà còn là sự tự tin và thái độ tin tưởng vào bản thân, theo đuổi ước mơ của mình.

z7596356734928_30adba893310c0a02dc6299b8729b225.jpg

Tôi hy vọng các em đã trải nghiệm mỗi khoảnh khắc tại chương trình với sự chân thành và nhiệt huyết, như thể các em là những người đại diện cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Tôi, Kim Sang Sik, sẽ luôn ủng hộ các em để những nỗ lực hôm nay sẽ gặt hái được nhiều thành quả trong tương lai và những ước mơ quý giá của các em sẽ trở thành hiện thực”.

LÊ ANH

