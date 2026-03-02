Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex Nguyễn Thế Duy tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Sáng 2-3-2026, tại phường Thuận An, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri địa phương với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Thế Duy phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri vào sáng 2-3.

Tham dự hội nghị có 5 người ứng cử Đại biểu Quốc hội và 5 người ứng cử Đại biểu HĐND TPHCM cùng 180 cử tri trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên và nghe trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND Thành phố.

Trong số các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 1, ông Nguyễn Thế Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex đã trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Duy bày tỏ vinh dự khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông cho biết, là người sinh ra, lớn lên tại địa phương và hiện công tác tại Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex – đơn vị có hơn 40 năm đồng hành cùng quá trình phát triển của địa phương, đóng góp vào hệ sinh thái hạ tầng như khu công nghiệp, giao thông kết nối, y tế, giáo dục, nhà ở xã hội. Ông xác định rõ một nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình hành động là: lấy người dân làm trung tâm, đặt lợi ích của nhân dân lên ưu tiên hàng đầu, hướng đến sự thụ hưởng công bằng cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau.

Nếu được cử tri tín nhiệm, ông cam kết làm đại biểu theo tinh thần “nói đi đôi với làm”, bám sát 3 nhóm việc lớn.

Thứ nhất, chăm lo đời sống Nhân dân và người lao động; nâng chất lượng việc làm và an sinh trong đô thị – khu công nghiệp. Ông cho biết sẽ kiến nghị chính sách mạnh hơn về thủ tục để tăng nguồn cung nhà ở an sinh xã hội, nhà ở công nhân, triển khai đúng tiến độ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; thúc đẩy mô hình khu nhà ở gắn hạ tầng sống như trường mầm non, y tế cơ sở, không gian sinh hoạt cộng đồng… để người lao động “an cư mới lạc nghiệp”, hướng tới mục tiêu mang lại điều kiện sống ngày càng tốt hơn, an sinh vững hơn và cơ hội nghề nghiệp tốt hơn cho người dân.

Thứ hai, hoàn thiện thể chế thúc đẩy công nghiệp hiện đại, kinh tế xanh gắn với các chương trình đào tạo nghề, nâng tay nghề cho người lao động, giúp người lao động làm việc năng suất hơn và tăng thu nhập. Với kỳ vọng mang lại môi trường sống xanh hơn, chất lượng việc làm tốt hơn, thu nhập tăng lên và tạo điều kiện để thế hệ tương lai tiếp cận khoa học – công nghệ cùng các cơ hội nghề nghiệp hiện đại.

Thứ ba, thúc đẩy phát triển hạ tầng – logistics – liên kết vùng; tháo gỡ điểm nghẽn tăng trưởng. Ông cho biết sẽ thúc đẩy các giải pháp phát triển giao thông công cộng chất lượng cao nhằm giảm ùn tắc, tiết kiệm thời gian, giảm phát thải và cải thiện môi trường đô thị; đồng thời kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo hướng công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và hiệu quả sử dụng đất.

Ông Nguyễn Thế Duy khẳng định, nếu được cử tri tin tưởng, sẽ nỗ lực làm một Đại biểu Quốc hội “Trí tuệ – Bản lĩnh – Liêm chính – Hành động”, tập trung vào những vấn đề thiết thực, hướng đến góp phần xây dựng TP.HCM trở thành đô thị đáng sống, nơi mọi người dân đều có cơ hội đóng góp và cùng thụ hưởng thành quả phát triển. Đồng thời cam kết luôn lắng nghe, đồng hành và chịu trách nhiệm trước cử tri, lấy sự hài lòng và lợi ích của Nhân dân làm thước đo cho hiệu quả hành động.

Tại hội nghị, cử tri phường Thuận An đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên. Nhiều ý kiến mong muốn ông Nguyễn Thế Duy sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm đến các vấn đề hạ tầng đô thị, giao thông, nhà ở công nhân, cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm an sinh xã hội.

Buổi tiếp xúc diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các ứng cử viên trước cử tri và nhân dân địa phương.

Ông Nguyễn Thế Duy: Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex - Công ty cổ phần; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex - Công ty cổ phần; Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV WTC Becamex; Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp TPHCM.

Cử nhân Tài chính

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031)

Bầu cử ngày 15 tháng 3 năm 2026

Đơn vị bầu cử số 1, gồm các phường: Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An, Lái Thiêu, An Phú, Bình Hòa.

QUỐC CƯỜNG