Hành trình phục hồi hội chứng đông cứng khớp vai

Cơn đau vai âm ỉ ban đầu tưởng chừng vô hại, nhưng theo thời gian lại biến tướng thành hội chứng đông cứng khớp vai, trở thành rào cản cho mọi chuyển động quen thuộc trong cuộc sống.

Hội chứng đông cứng khớp vai không xuất hiện chỉ trong một đêm. Nó lặng lẽ tiến triển qua nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, khiến người mắc phải trải qua cảm giác đau đớn, bất lực và lo lắng. Nhiều người thậm chí không rõ vì sao mình mắc bệnh, trong khi các phương pháp tự chữa thường không đem lại kết quả.

Tại Phòng khám Evolve (tầng 15, Tòa nhà The Heritage, 198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TPHCM), đội ngũ chuyên viên trị liệu luôn đồng hành cùng bệnh nhân xuyên suốt hành trình vượt qua chứng cứng khớp vai. Hiểu rõ tình trạng, nắm bắt đúng giai đoạn là bước đầu tiên để bạn lấy lại từng chuyển động và từng khoảng tự do của cơ thể.

Hội chứng này diễn tiến qua 3 giai đoạn đặc trưng. Giai đoạn đầu: giai đoạn tê cứng – kéo dài từ vài tháng đến gần một năm. Đây là lúc bao khớp vai bị viêm, gây nên những cơn đau tăng dần, đặc biệt về đêm. Mặc dù biên độ vận động chưa giảm nhiều, cơn đau lại trở thành rào cản khiến người bệnh hạn chế cử động.

Tiếp theo là giai đoạn đông cứng, khi tình trạng viêm giảm nhưng bao khớp dày lên và co thắt, tạo mô sẹo khiến vai gần như khó cử động. Ở giai đoạn này, cố gắng tự kéo giãn mạnh chỉ khiến tình trạng tệ hơn, bởi khớp đang cực kỳ nhạy cảm và hệ thần kinh sẽ phản ứng bằng cách siết chặt hơn nữa để “bảo vệ” vùng tổn thương.

Giai đoạn cuối: giai đoạn tan băng – là lúc vai dần lấy lại chuyển động tự nhiên. Tuy nhiên, nếu không được hướng dẫn đúng cách, việc phục hồi có thể không trọn vẹn, để lại những hạn chế kéo dài.

Phương pháp điều trị tại Evolve tập trung vào can thiệp đúng thời điểm. Trong giai đoạn đông cứng, mục tiêu là giảm đau và bảo vệ khớp. Các kỹ thuật trị liệu bằng tay nhẹ nhàng được sử dụng để làm dịu cơ và dây thần kinh quanh vai mà không gây áp lực lên khớp. Khi phù hợp, phương pháp châm cứu và các bài tập không gây đau giúp duy trì chức năng một cách an toàn.

Khi vai bước vào giai đoạn “tan băng”, các chuyên viên sẽ tập trung vào phục hồi sức mạnh cơ chóp xoay và xương bả vai, đồng thời kết hợp các bài tập mô phỏng sinh hoạt hằng ngày để bạn trở lại với cuộc sống thường nhật một cách tự tin.

Hội chứng đông cứng khớp vai có thể dai dẳng, nhưng với hiểu biết đúng và phương pháp điều trị chính xác, hành trình phục hồi sẽ trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn bao giờ hết.

THƯ NGUYỄN