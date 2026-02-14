Công ty Thép Thông Minh Toàn Cầu (GB STEEL) - Nâng tầm nội lực, vững bước tương lai

Ban Giám đốc GB Steel cùng chung vui với tập thể CB-CNV tại tiệc tất niên

Đây là dịp để GB STEEL nhìn lại những dấu ấn trong năm 2025 đồng thời vinh danh các cá nhân và tập thể xuất sắc, ghi nhận những nỗ lực, cống hiến nổi bật trong suốt một năm qua.

Phát biểu tại sự kiện, Bà Lưu Mộng Thu – Tổng Giám đốc Công ty Thép Thông Minh Toàn Cầu (GB STEEL) nhấn mạnh:

“Khép lại năm 2025, GB STEEL ghi nhận những kết quả hết sức tích cực khi hoàn thành gần 150 dự án trong nước và xuất khẩu, tăng trưởng rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thành quả của sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng đầu tư cho công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, từng bước hiện đại hóa dây chuyền, máy móc nhằm gia tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững cho năm 2026".

Ông Hà Văn Tự trao thưởng "Vinh danh CB CNV có thành tích kinh doanh xuất sắc trong năm 2025".

Ông Hà Văn Tự – Phó Tổng Giám đốc Công ty GB STEEL cho biết: "Hiện nay, Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất và triển khai đơn hàng lớn nhỏ ngay từ đầu năm 2026, bảo đảm duy trì ổn định việc làm cho người lao động tại nhà máy cũng như các công trường, dự án đang được triển khai.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều cạnh tranh, GB STEEL tập trung rà soát, tối ưu quy trình sản xuất, kiểm soát chặt chi phí và nâng cao hiệu suất làm việc tại từng bộ phận đặc biệt là khâu kỹ thuật, sản xuất và lắp dựng nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả sản xuất – kinh doanh".

Ông Nguyễn Xuân Phương Phó Tổng Giám đốc Công ty GB STEEL chia sẻ tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, Ông Nguyễn Xuân Phương Phó Tổng Giám đốc Công ty GB STEEL cũng nêu rõ định hướng trong năm 2026 như sau:

“Tôi nhận thấy năm 2025 là năm đội ngũ GB Steel đã làm việc với cường độ rất cao để hoàn thành các dự án, khối lượng sản xuất và lắp dựng tăng đáng kể, đòi hỏi chúng tôi phải tổ chức lại dây chuyền, siết chặt kiểm soát chất lượng từ khâu bản vẽ, vật tư đầu vào đến khâu xuất xưởng, phân bổ nhân sự linh hoạt và kiểm soát tiến độ theo từng tuần, từng hạng mục nhằm bảo đảm tiến độ giao hàng cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Bước sang năm 2026, định hướng của chúng tôi là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản lý tiến độ, quản lý nhân lực; chuẩn hóa quy trình vận hành tại nhà máy; tăng cường đào tạo tay nghề cho công nhân và bổ sung nhân sự kỹ thuật đáp ứng yêu cầu các dự án có quy mô lớn hơn. Mục tiêu không chỉ là tăng trưởng mạnh về sản lượng mà còn nâng cao chất lượng thi công, giảm sai sót, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả tổng thể".

Ban Giám đốc cùng tập thể CB-CNV chụp hình lưu niệm

Với chủ đề “Nâng tầm nội lực– Vững bước tương lai”, sự kiện không chỉ khép lại một năm hoạt động nhiều nỗ lực và thành quả, mà còn mở ra kỳ vọng về một chặng đường mới – nơi GB STEEL tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, đổi mới tư duy và kiên định với mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới.

Buổi lễ khép lại với phần bốc thăm may mắn với gần 300 giải thưởng tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Đây là niềm vui và động lực để CBCNV của GB Steel tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa trong năm mới.

CAO TƯỜNG