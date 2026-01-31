Probio: Vun đắp niềm tin từ những bữa ăn trọn vẹn

Bếp ăn Probio ra đời với sứ mệnh mang đến những bữa ăn an toàn, dinh dưỡng và tận tâm, đồng hành cùng nhà trường và phụ huynh trong chăm sóc sức khỏe học sinh.

Tháng 1 -2026 đánh dấu cột mốc quan trọng đối với hệ sinh thái Thiên Tân khi Bếp ăn Probio chính thức khai trương tại địa chỉ 2/212A đường TTN 11, xã Xuân Thới Sơn, TPHCM. Không chỉ đơn thuần là một cơ sở chế biến thực phẩm, bếp ăn Probio ra đời với sứ mệnh đồng hành cùng các trường học và doanh nghiệp trong việc mang đến những bữa ăn an toàn, dinh dưỡng và tràn đầy sự tận tâm trong hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tiếp nối thành công từ thương hiệu Probio Food, bếp ăn Probio được hình thành dựa trên phương châm xuyên suốt: “Niềm tin của khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi". Thuộc hệ sinh thái Thiên Tân, đơn vị nhiều năm đồng hành cùng ngành giáo dục, Probio đã tạo dựng được sự tín nhiệm bằng chất lượng ổn định, quy trình chuẩn mực và sự nghiêm túc trong từng chi tiết.

Đơn vị chuyên cung cấp suất ăn cho các công ty và suất ăn bán trú cho học sinh, xây dựng mô hình và loại hình phục vụ phù hợp với đặc tính của mỗi đơn vị, trường học, doanh nghiệp.

Theo ông Dương Văn Hồ Vũ, Giám đốc Công ty Thiên Tân, Probio luôn chăm chút từng bữa ăn của học sinh bằng những thực đơn khoa học, vừa ngon vừa đủ dinh dưỡng, cũng như ngày càng hoàn thiện trong từng khâu phục vụ. Với hơn 10 năm hoạt động trong ngành thực phẩm và suất ăn học sinh, vị lãnh đạo này mong muốn xây dựng Probio trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy với ngành giáo dục, thể hiện sự trách nhiệm, tận tâm trong từng bữa ăn.

Nguồn nguyên liệu của Probio được lựa chọn kỹ lưỡng, mang đến sự yên tâm với khách hàng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong bối cảnh thông tin về an toàn thực phẩm liên tục khiến phụ huynh lo lắng, vấn đề bữa ăn bán trú càng được quan tâm hơn bao giờ hết. Probio ý thức sâu sắc rằng sức khỏe của học sinh chính là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, đơn vị luôn đặt tiêu chí an toàn lên trước mọi hoạt động. Từ hồ sơ năng lực đến cơ sở vật chất, tất cả đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Sở An toàn thực phẩm TPHCM. Một trong những điểm nổi bật là Probio chỉ sử dụng thực phẩm tươi sống, tuyệt đối không dùng thực phẩm đông lạnh nhằm giữ trọn giá trị dinh dưỡng.

Thông tin về nguồn gốc nguyên liệu, thành phần, mục đích sử dụng, phương pháp bảo quản và thời hạn đều được minh bạch. Quy trình kiểm soát được xây dựng chặt chẽ, gồm các bước: nhập hàng – lưu kho – chế biến – chia phần – phục vụ. Đặc biệt, mô hình bếp một chiều khép kín giúp ngăn chặn tối đa nguy cơ nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín.

Khu vực bếp ăn Probio luôn được đảm bảo vệ sinh

Khu bếp được sắp xếp khoa học theo từng khu vực riêng biệt: chế biến thực phẩm tươi sống, bếp nấu món ăn, bếp canh, khu chia phần… Tất cả trang thiết bị đều đạt chuẩn. Công ty còn đầu tư máy rửa khay và tô hiện đại, sử dụng kết hợp nước nóng – lạnh nhằm đảm bảo độ sạch tối ưu cho dụng cụ ăn uống của học sinh. Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, luôn tuân thủ nghiêm quy định về trang phục như: nón, khẩu trang, tạp dề… và thường xuyên tham gia tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiện nay, Probio đang cung cấp suất ăn cho Khu sinh thái Kawazo, Làng nghề truyền thống Bình Dương cũng như nhiều trường học tại TPHCM. Hoạt động trải dài trên các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh, Bà Điểm, Bình Chánh, Củ Chi... Mỗi ngày, bếp ăn Probio sản xuất 15.000 suất đến 17.000 suất, trong đó khu sinh thái Kawazo là 700 đến 2.000 suất/ ngày – con số thể hiện quy mô và sự tin tưởng lớn từ cộng đồng.

“Chúng tôi luôn phục vụ khách hàng bằng cả trái tim, với đội ngũ năng động, chu đáo và giàu kinh nghiệm", ông Dương Văn Hồ Vũ chia sẻ thêm. Từ tinh thần phụng sự đó, Thiên Tân và Probio tiếp tục giữ vững giá trị cốt lõi: mang đến những bữa ăn sạch – ngon – an toàn cho cộng đồng.

Với sự đầu tư bài bản, tâm huyết và quy trình chuyên nghiệp, Bếp ăn Probio hứa hẹn trở thành điểm tựa tin cậy của phụ huynh, nhà trường và doanh nghiệp. Hành trình của Probio không chỉ là cung cấp những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng, mà còn là hành trình gieo trồng niềm tin bằng cả trái tim và trách nhiệm.

Bếp ăn Probio và Probio Food được kiểm định bởi hệ thống quản lý chất lượng và quy trình đạt chuẩn về an toàn thực phẩm thông qua hệ thống tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018. Đồng thời, được Sở An toàn thực phẩm TPHCM cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, khẳng định uy tín và năng lực trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống.

NGUYỄN ANH