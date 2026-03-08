CLB Đông Gia Thái Cực tổ chức giao lưu mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Không khí hân hoan đã lan tỏa tại buổi giao lưu mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 do câu lạc bộ (CLB) Đông Gia Thái Cực tổ chức, thu hút gần 200 võ sinh và nhiều khách mời đến tham dự.

Bài trình diễn thái cực tập thể của gần 200 võ sinh

Chương trình giao lưu mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 năm 2026 của CLB Đông Gia Thái Cực diễn ra tại CLB thể thao Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hoà) đã mang đến bầu không khí ấm áp và rộn ràng. Đây là hoạt động truyền thống mang ý nghĩa tôn vinh phái đẹp và lan tỏa tinh thần “sống vui – sống khỏe – sống có ích” mà môn phái theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Với hơn 30 năm hình thành và phát triển, CLB Đông Gia Thái Cực đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của đông đảo người trung niên và cao tuổi tại TPHCM. Các bài tập được biên soạn công phu, đa dạng và phù hợp sức khỏe giúp lưu thông khí huyết, cải thiện sự dẻo dai, hạn chế tiến triển của các bệnh mãn tính. Không chỉ là nơi rèn luyện thể chất, CLB còn tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt, giao lưu và thiện nguyện, tạo nên một môi trường gắn kết, lành mạnh và đầy ý nghĩa cho các hội viên.

Trong dịp 8-3 năm nay, chương trình mở đầu bằng những tiết mục biểu diễn đặc trưng của môn phái như Thái cực quyền 13 thức Đông Gia và Thái cực kiếm 32 thức. Những động tác chậm rãi mà nội lực, mềm mại mà uyển chuyển đã thể hiện tinh thần hài hòa giữa sức mạnh, sự tĩnh tại và nét đẹp của võ học phương Đông.

Bài trình diễn được dàn dựng công phu

Điểm nhấn của buổi giao lưu là phần tôn vinh các nữ võ sinh – những “bông hồng thép” của môn phái. Họ không chỉ dịu dàng trong đời sống thường ngày mà còn mạnh mẽ, kiên trì trên sân tập. Trong tiếng nhạc rộn ràng, hoa và quà được trao gửi như lời tri ân chân thành đến những người phụ nữ đã góp phần làm đẹp thêm đại gia đình Đông Gia Thái Cực.

Võ sư Thái Hồng Đông, Chủ nhiệm CLB Đông Gia Thái Cực bày tỏ niềm tự hào khi thấy cộng đồng môn phái ngày càng lớn mạnh. Võ sư Thái Hồng Đông khẳng định, đây là dịp để tri ân phụ nữ và tiếp tục lan tỏa giá trị tốt đẹp của võ đạo trong đời sống hiện đại.

CLB tổ chức chúc mừng sinh nhật các thành viên có ngày sinh trong tháng 3

Từ những sân tập giản dị đến những ngày hội đông vui, Đông Gia Thái Cực vẫn không ngừng khẳng định vai trò của mình như một điểm tựa sức khỏe, tinh thần và niềm vui cho cộng đồng.

Gần 200 võ sinh và khách mời tham dự chương trình

NGUYỄN ANH