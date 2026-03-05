Eddie Hearn sẵn sàng cho một “cuộc chiến dài và khó khăn” chống lại Dana White

“Ông bầu cáo già” Eddie Hearn nói, ông đã sẵn sàng cho một “cuộc chiến dài hơi và đầy khó khăn” chống lại “Ông bầu trọc đầu” Dana White sau khi Zuffa Boxing ký hợp đồng với Conor Benn. Nếu Hearn quyết đấu White, đây sẽ là: “Cuộc chiến giữa những gã khổng lồ thật sự”.

Hearn (phải) sẵn sàng đối đầu White

Ông bầu của Anthony Joshua mô tả, việc đánh mất võ sĩ Benn “con” là “đau đớn”, và rằng là thân chủ cũ của ông đã liên kết với lại những kẻ “tàn nhẫn”. GĐĐH của Matchroom Boxing đã nói ở trên podcast Boxing with Steve Bunce của BBC 5 Live: “Tôi đã không nói chuyện với ông ta (Chủ tịch White của UFC) trong vài tuần; tôi chỉ nhắn tin với ông ta vài lần...”.

“Đó sẽ là một cuộc chiến dài và khó khăn. Nhưng tôi cũng rất vinh dự - và tự hào khi mà dường như đó chỉ là cuộc chiến giữa tôi và ông ấy. Và tôi hoàn toàn sẵn sàng cho điều đó”, Hearn - người cũng đã từng có quá khứ đối xử “không vừa” với võ sĩ của mình, cho biết.

Hearn cũng dẫn chứng cách đối xử với Tom Aspinall của UFC như là một ví dụ về cách tiếp cận của “Ông bầu” White: “Hãy nhìn những gì họ đã làm với Aspinall. Aspinall bị móc mắt trong một trận đấu và White cơ bản gọi anh ta là kẻ mít ướt, gạt anh ta sang một bên, làm nhục anh ta trước mặt mọi người, trong khi anh ta đang phải phẫu thuật để cứu lấy thị lực của mình”.

Aspinall vẫn giữ được đai vô địch hạng nặng của UFC - khi trận đấu giữa anh và Ciryl Gane được tuyên bố là không có kết quả sau cú móc mắt của đối thủ người Pháp - là một sự cố khiến anh bị chứng nhìn đôi “dai dẳng” và hiện vẫn chưa thể quay lại Bát giác đài.

Nhưng trong cuộc họp báo ngay sau trận đấu thuộc sự kiện UFC 321 hồi tháng 10 năm ngoái, Chủ tịch UFC lại nói thẳng rằng “chỉ có Tom mới biết chuyện gì đã xảy ra (!?)”, và rằng Aspinall đơn giản là “không muốn tiếp tục” chiến đấu. Phát ngôn khá là tàn nhẫn.

Aspinall có công khai tuyên bố rằng là, anh “thất vọng” trước phản ứng của White trên kênh YouTube của mình. Khi được hỏi về những bình luận mới của Aspinall sau sự kiện UFC 323, Chủ tịch White có chống chế rằng “mọi thứ có thể đã bị hiểu sai so với ngữ cảnh”.

Người đàn ông 46 tuổi đến từ Essex - vốn là một “Ông bầu quyền Anh người Anh nổi tiếng” đã tiếp tục chỉ trích: “Dana White sẽ không làm những gì tôi đã làm cho Benn. Nhưng chúng tôi là những người khác nhau, và chúng tôi hiện có niềm đam mê khác nhau đối với môn thể thao này”.

“Nếu bạn là Benn, bạn chỉ là một con tốt trong ván bài này. Chúng tôi thuộc những tổ chức khác nhau. Tôi đã nói điều này trước đây rồi: những người này rất, rất quyền lực và tàn nhẫn. Họ không quan tâm đến môn thể thao quyền anh. Theo tôi, họ không quan tâm đến các võ sĩ - đối với họ, đó chỉ là chuyện kinh doanh”.

Đ.Hg.