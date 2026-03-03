4 võ sĩ đội tuyển taekwondo Việt Nam lên đường sang Mỹ thi đấu

Nguyễn Hồng Trọng (đỏ) là 1 trong những võ sĩ của taekwondo Việt Nam được cử tới Mỹ thi đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển taekwondo quyết định cử 4 gương mặt tham dự giải taekwondo Mỹ mở rộng 2026 được tổ chức tại Las Vegas (Mỹ). Đội hình sẽ lên đường vào ngày 4-3.

Cuộc thi đấu lần này, 4 võ sĩ tham dự gồm Nguyễn Hồng Trọng, Trần Hồ Nhân Văn, Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Loan.

Trong số này, võ sĩ Nguyễn Hồng Trọng từng giành HCV tại SEA Games 33-2025 còn Nguyễn Thị Loan có HCB, Nguyễn Thị Mai giành HCĐ. Cả 3 võ sĩ là những gương mặt trọng điểm của đội tuyển taekwondo Việt Nam hướng tới những nhiệm vụ quốc tế năm 2026.

Theo chương trình, giải taekwondo Mỹ mở rộng 2026 sẽ tranh tài chính thức vào các ngày 7 và 8-3. Do lịch trình di chuyển kéo dài, võ sĩ của Việt Nam sẽ di chuyển sớm, sau đó chuẩn bị thể lực để làm quen với địa điểm trước khi vào thi đấu chính thức. Giải đấu thuộc hệ thống của Liên đoàn taekwondo thế giới và có kết quả được tính điểm G1 để võ sĩ chuẩn bị cho các cuộc vòng loại Olympic 2028.

Chỉ đạo các võ sĩ taekwondo Việt Nam thi đấu lần này là chuyên gia Kim Kil Tae. Đây là chương trình được kinh phí xã hội hóa để võ sĩ taekwondo Việt Nam thi đấu tích lũy thành tích trước khi bước vào nhiều giải đấu quan trọng.

Năm nay, võ sĩ taekwondo Việt Nam sẽ góp mặt giải vô địch châu Á 2026 được tổ chức từ ngày 19 tới 21-5 (nội dung đối kháng) ở Mông Cổ. Tiếp đó, đội tuyển taekwondo Việt Nam sẽ thi đấu vô địch châu Á 2026 (nội dung biểu diễn) từ ngày 22 tới 23-5 ở cùng điểm tranh tài. Giải đấu cũng là cơ hội để võ sĩ taekwondo Việt Nam chuẩn bị trước ASIAD 20.

MINH CHIẾN