22 tuyển thủ tập trung đội tuyển vovinam Việt Nam chuẩn bị giải châu Á 2026

Đội tuyển vovinam Việt Nam chính thức được tập huấn để chuẩn bị chuyên môn hướng tới giải vô địch châu Á 2026.

Vovinam Việt Nam tập trung những tuyển thủ có chuyên môn tốt nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển vovinam Việt Nam của năm 2026 cùng các tuyển thủ đã chính thức được thành lập để bắt đầu tập luyện từ ngày 26-5 vừa qua.

Cục TDTT Việt Nam xây dựng lực lượng đội tuyển vovinam Việt Nam năm nay hướng tới chuẩn bị tranh tài giải vô địch châu Á 2026. Trong đó, thành phần có 22 võ sĩ. Nhiều gương mặt có chuyên môn tốt của vovinam Việt Nam tiếp tục được tập trung như Nguyễn Mạnh Cường, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Nga, Điểu Trung, Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Viết Hà, Nguyễn Đạt Duy Long, Ma Thị Hồng Nhung, Nguyễn Tiến Sơn, Nguyễn Quảng Triều…

Ở lần tập trung năm nay, thể thao TPHCM đóng góp 3 võ sĩ vào đội hình tập huấn của vovinam Việt Nam gồm Nguyễn Thanh Liêm, Điểu Trung, Phạm Thị Kiều Giang. Ban huấn luyện đánh giá đây là những tuyển thủ có chuyên môn và kinh nghiệm. Trong số này, tuyển thủ Phạm Thị Kiều Giang là người nhiều kinh nghiệm nhất đội tuyển vovinam Việt Nam tại đợt tập trung quốc gia năm nay.

Bên cạnh đó, đội tuyển vovinam Việt Nam bắt đầu hướng tới trẻ hóa đội ngũ và một số võ sĩ triển vọng ngoài 20 tuổi được tập trung năm nay như Trần Thành Đô, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Văn Hợi hay Nguyễn Thị Sử. Đội tuyển tập huấn do HLV trưởng Nguyễn Tấn Thịnh và HLV phó Nguyễn Thị Thanh đảm trách công tác chuyên môn.

Cách đây 2 năm tại giải vovinam vô địch châu Á 2024, võ sĩ vovinam Việt Nam đã giành được 15 HCV để đứng vị trí nhóm đầu trên bảng tổng sắp huy chương.

Dự kiến, chương trình thi đấu vovinam vô địch châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21 tới 27-11 tại Campuchia.

MINH CHIẾN