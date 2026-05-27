Hành trình rước đuốc ASIAD 20 sẽ bắt đầu từ ngày 22-8

Ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á 20 (ASIAD 20) sẽ thực hiện chương trình rước đuốc trước khi Lễ khai mạc của Đại hội diễn ra chính thức.

Hành trình rước đuốc ASIAD 20 của Ban tổ chức. Ảnh: OCA
Hội đồng Olympic châu Á – OCA và Ban tổ chức ASIAD 20 của Nhật Bản đã thông báo chương trình rước đuốc được tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 22-8 tới 18-9. Ngọn đuốc của ASIAD 20 sẽ đi qua nhiều địa điểm của chủ nhà Nhật Bản với sự đồng hành của nhiều cá nhân tập thể trước khi về tới thành phố Nagoya (Nhật Bản). Ngày 19-9, Lễ khai mạc ASIAD 20 sẽ được tổ chức.

Ban tổ chức ASIAD 20 cũng đã công bố 43 môn thể thao chính thức (70 phân môn) với tổng 468 nội dung thi đấu được đưa vào tổ chức. Trong đó, môn padel và teqball được bổ sung vào chương trình chính thức.

Các môn đấu của ASIAD 20 tại Nhật Bản gồm: thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bơi nghệ thuật, bóng nước), bắn cung, điền kinh, cầu lông, bóng chày-bóng mềm, bóng rổ (5x5, 3x3), boxing, nhảy breaking, canoe/kayak, võ thuật đối kháng (jujitsu, kurash, MMA), cricket, xe đạp (đường trường, BMW, lòng chảo, địa hình), đua ngựa nghệ thuật, thể thao điện tử - Esports, đấu kiếm, bóng đá, golf, thể dục (TDDC, thể dục nghệ thuật, trampoline), bóng ném, hockey, judo, kabaddi, karate, 5 môn hiện đại – pentathlon, rowing, bóng bầu dục, sailing, cầu mây, bắn súng, trượt ván, leo núi thể thao, squash, lướt ván, bóng bàn, taekwondo, quần vợt (quần vợt, quần vợt mềm), bóng chuyền (trong nhà, bãi biển), cử tạ, vật, wushu, padel, teqball. Chương trình thi đấu có 468 bộ huy chương diễn ra từ ngày 19-9 tới 4-10.

MINH CHIẾN

