Mỗi tấm HCV Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 có thưởng 30 triệu đồng

Đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn tất thi đấu Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 với tổng thành tích 13 huy chương và sẽ được hưởng thưởng chế độ thưởng mới theo Nghị định 349/2025/NĐ-CP.

Các VĐV giành huy chương tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 sẽ được khen thưởng theo Nghị định 349/2025/NĐ-CP. Ảnh: MINH MINH

Đoàn thể thao Việt Nam đã báo cáo chuyên môn sau Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 tới lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam khi đã về nước.

Trong kỳ tranh tài lần này, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam là ông Lê Thanh Hà (Phó trưởng Phòng thể thao thành tích cao, Cục TDTT Việt Nam). Chúng ta đã giành được tổng thành tích 3 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ.

Đây cũng là đoàn thể thao đầu tiên của Việt Nam sẽ có các HLV, VĐV được hưởng chế độ khen thưởng mới áp dụng theo Nghị định 349/2025/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu. Nghị định trên được áp dụng từ ngày 15-2.

Tại Nghị định 349/2025/NĐ-CP các thành tích huy chương sẽ được áp dụng theo khoản 2 của mục V của Phụ lục đối với mức thưởng. Đây là quy định dành cho khen thưởng thành tích đạt được tại Đại hội thể thao quy mô châu Á khác. Mỗi tấm HCV sẽ được nhận thưởng 30 triệu đồng, HCB là 15 triệu đồng và HCĐ là 10 triệu đồng. Ngoài ra mỗi kỷ lục tại Đại hội sẽ được khen thưởng thêm 10 triệu đồng.

Thành tích huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 đang được tổng hợp qua đó bộ phận chuyên trách về tài chính kế toán thống kê nhằm có khen thưởng đảm bảo đúng quy định.

Năm nay, thể thao Việt Nam sẽ tham dự 4 giải quốc tế ở cấp độ Đại hội gồm Đại hội thể thao bãi biển châu Á, Đại hội thể thao châu Á 20 – ASIAD 20, Thế vận hội trẻ thế giới 2026 – Olympic trẻ 2026 và Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 – AIMAG 2026. Tất cả thành tích huy chương của HLV, VĐV sẽ được khen thưởng theo quy định đã ban hành tại Nghị định 349/2025/NĐ-CP.

MINH CHIẾN