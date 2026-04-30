Vượt chỉ tiêu thành tích, Đoàn thể thao Việt Nam giữ hạng 4 tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Đại hội chính thức kết thúc các nội dung tranh tài của 14 môn (15 phân môn) vào trưa ngày 30-4 và chúng ta giữ hạng 4 toàn đoàn.

Đoàn thể thao Việt Nam giành được tấm HCV cuối cùng, HCV thứ 3, tại ngày tranh tài 30-4 để vươn lên hạng 4 chung cuộc. Ảnh: MINH MINH

Trưa ngày 30-4 theo giờ địa phương tại Trung Quốc, Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 chính thức kết thúc các nội dung thi đấu.

Ngày cuối chỉ còn nội dung bóng ném bãi biển nữ tranh tài và Ban tổ chức đã trao các bộ huy chương cuối cùng cho các đội tham dự.

Kết thúc tranh tài Đại hội, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành 13 huy chương (3 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ) để đứng hạng 4. Chúng ta có HCV ở các môn gồm bóng ném bãi biển nữ (1 chiếc), điền kinh bãi biển (2). Các tấm HCB của Đoàn thể thao Việt Nam có ở môn bơi mặt nước mở (2), đua thuyền truyền thống (1) và vật bãi biển (2).

Tại kỳ Đại hội lần này, Đoàn thể thao Việt Nam góp mặt 90 thành viên, tham gia thi đấu 8 môn. Trưởng đoàn là ông Lê Thanh Hà (Phó trưởng Phòng thể thao thành tích cao, Cục TDTT Việt Nam). Toàn Đoàn thể thao Việt Nam đã có 54 VĐV tranh tài ở 26 nội dung của Đại hội. Chúng ta đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 1 tới 2 HCV trước khi tới Trung Quốc tranh tài. Tuy nhiên khép lại thi đấu, Đoàn thể thao Việt Nam đã đạt được 3 HCV để vượt chỉ tiêu đề ra.

VĐV vật bãi biển là những người giành huy chương tại ngày áp chót của Đại hội. Ảnh: MỸ HẠNH

Trên bảng tổng sắp chung cuộc, chủ nhà Trung Quốc đạt hạng nhất với 24 HCV, 18 HCB, 13 HCĐ. Hạng nhì là đoàn Thái Lan với 10 HCV, 9 HCB, 9 HCĐ còn vị trí thứ ba là đoàn Iran (9 HCV, 1 HCB). Đại hội ghi nhận có 26 đoàn giành được huy chương trong chương trình thi đấu.

Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 tranh tài 62 bộ huy chương của 14 môn thể thao (15 phân môn) gồm bóng rổ 3x3, bơi mặt nước mở, bóng nước, aquathlon, điền kinh bãi biển, bóng ném bãi biển, kabaddi bãi biển, bóng đá bãi biển, bóng chuyền bãi biển, vật bãi biển, đua thuyền truyền thống, jujitsu, sailing, leo núi thể thao và teqball.

Theo quyết định của Hội đồng Olympic châu Á (OCA), kỳ Đại hội thể thao bãi biển châu Á tiếp theo sẽ tổ chức tại thành phố Cebu (Philippines). Dự kiến thời gian tranh tài là tháng 3-2028.

MINH CHIẾN