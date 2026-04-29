Tuyển vật bãi biển giành thêm 2 HCB tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Các tuyển thủ thi đấu môn vật bãi biển nữ tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Ảnh: OCA

Kết quả huy chương tại ngày thi đấu 29-4 của Đoàn thể thao Việt Nam thuộc về các tuyển thủ vật bãi biển.

Chúng ta đã có tuyển thủ Đoàn Thị Kim Oanh vào chung kết hạng cân 50kg nữ và đọ sức trước đối thủ Hewa Pedige N (Sri Lanka). Kim Oanh đã nhập cuộc tốt, dẫu vậy đối thủ lại thể hiện được các miếng đánh tốt hơn qua đó vượt lên giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Thua trận tại chung kết, tuyển thủ Đoàn Thị Kim Oanh có HCB ở Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.

Tiếp đó, Đặng Thị Linh đã vào chung kết hạng cân 70kg nữ để cạnh tranh tấm HCV với tuyển thủ chủ nhà Long Jia (Trung Quốc). Đáng tiếc, nữ tuyển thủ của chúng ta để thua 0-4, vì vậy nhận HCB tại kỳ Đại hội năm nay.

Cùng ngày thi đấu, tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã giành được HCĐ hạng cân 60kg nữ khi cô vượt qua tuyển thủ Kwon Youngjin (Hàn Quốc) với thắng lợi 2-0.

Hôm nay 29-4 là ngày thi đấu áp chót của Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Đây cũng là ngày thi đấu cuối các nội dung của môn vật bãi biển. Đội tuyển vật bãi biển Việt Nam đã lọt vào 2 trận chung kết ở kỳ thi đấu năm nay nên được đánh giá có sự tiến bộ về chuyên môn. Dù thế, chúng ta chưa thể chạm tay vào tấm HCV như kỳ vọng. Chung cuộc, đội tuyển vật bãi biển Việt Nam có 2 HCB, 1 HCĐ đóng góp thêm vào kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Các tuyển thủ sẽ về nước vào ngày 1-5, sau khi Đại hội kết thúc.

MINH CHIẾN