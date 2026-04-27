Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên và đội tiếp sức giành thêm HCB Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục giành thêm 1 HCB tại ngày thi đấu cuối các nội dung của mình ở Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.

Đội bơi tiếp sức mặt nước mở của Việt Nam đã giành tấm HCB. Ảnh: MINH MINH

Ngày 27-4 là ngày tranh tài cuối môn bơi mặt nước mở của Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 đang tranh tài tại Trung Quốc.

Đội tuyển bơi Việt Nam đã tranh tài nội dung tiếp sức 4x1.500m ở ngày thi đấu và giành thêm huy chương. Đội hình bơi tiếp sức của chúng ta gồm Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Mai Trần Tuấn Anh, Nguyễn Khả Nhi đã nỗ lực thi đấu để về thứ nhì với thời gian 1 giờ 06 phút 32.4 giây. Kết quả mang về thêm 1 tấm HCB cho đội bơi Việt Nam.

Vô địch nội dung là đội bơi tiếp sức chủ nhà Trung Quốc với kết quả 1 giờ 05 phút 26.8 giây. Đội Hàn Quốc có vị trí thứ 3, nhận HCĐ (1 giờ 08 phút 15 giây).

Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam đánh giá kết quả HCB của các kình ngư tại nội dung tiếp sức 4x1.500m là rất nỗ lực. Năm ngoái, đội hình 4 tuyển thủ của bơi Việt Nam từng giành HCV tiếp sức 4x1.500m bơi mặt nước mở tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan.

Trước khi tham gia Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, các tuyển thủ đã được tập huấn tại Trung Quốc trong 3 tuần. Chuyến tập huấn được đánh giá có giá trị để tích lũy nền tảng thể lực cho 4 tuyển thủ của đội tuyển bơi Việt Nam.

Lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam đã gặp mặt động viên các tuyển thủ. Ảnh: MINH MINH

Ngày 28-4, các kình ngư Việt Nam sẽ về nước. Đây cũng là chương trình thi đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển bơi Việt Nam ở năm 2026 và mang đến các giá trị tích cực. CHúng ta kết thúc môn bơi mặt nước mở của Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 với 2 HCB, 2 HCĐ.

Hiện tại, Đoàn thể thao Việt Nam đã có 9 huy chương tại Đại hội với các kết quả của đội điền kinh (2 HCV, đua thuyền truyền thống (1 HCB, 2 HCĐ) và bơi (2 HCB, 2 HCĐ). Đại hội còn tranh tài tới ngày 30-4.

MINH CHIẾN