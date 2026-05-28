Nguyễn Anh Minh trong danh sách 10 golfer chuẩn bị ASIAD 20 của đội tuyển quốc gia

Nguyễn Anh Minh tiếp tục được trao cơ hội góp mặt đội dự tuyển quốc gia chuẩn bị ASIAD 20. Ảnh: VGA

Môn golf ASIAD 20 cho phép các đội tuyển được đăng ký tối đa 3 VĐV nam và 3 VĐV nữ. Mới đây, Ban huấn luyện đội tuyển golf Việt Nam đã chọn ra danh sách 10 tuyển thủ của đội dự tuyển quốc gia năm 2026 chuẩn bị ASIAD 20 gồm Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Khánh Hưng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Trọng Hoàng (nam) và Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân, Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Bảo Châu (nữ).

Trong số này, 2 golf thủ hàng đầu của Việt Nam là Nguyễn Anh Minh và Lê Chúc An đều góp mặt. Anh Minh đang là tuyển thủ nam có chuyên môn tốt và giữ vị trí số 1 Việt Nam còn Lê Chúc An là golf thủ nữ đứng đầu Việt Nam lúc này. Anh Minh từng giành HCB cá nhân tại SEA Games 33-2025 còn Chúc An có HCĐ cá nhân ở Đại hội này.

Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) và Cục Thể dục-Thể thao Việt Nam đã công khai tiêu chí tuyển chọn VĐV tham dự môn golf tại ASIAD 20.

Từ đó, VĐV golf trong cả nước có cơ hội góp mặt ASIAD 20 nếu đảm bảo được tiêu chí đưa ra. Đội tuyển golf Việt Nam sẽ tới Nhật Bản tranh tài ASIAD 20 bằng kinh phí xã hội hóa, không dùng ngân sách Nhà nước. Tiêu chí được VGA công khai ngày 19-3 ghi cụ thể tuyển chọn 6 golfer (3 nam, 3 nữ) dự ASIAD 20 sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên, đội dự tuyển golf Việt Nam được thành lập. Ban huấn luyện đội tuyển golf Việt Nam sẽ chọn 6 golfer nam và 6 golfer nữ vào đội dự tuyển golf Việt Nam. Tiêu chí giai đoạn tuyển chọn thứ nhất được ghi rõ: “Việc tuyển chọn 6 VĐV nam và 6 VĐV nữ sẽ căn cứ theo vị trí trên Bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới (WAGR), theo nguyên tắc xét từ thứ hạng cao xuống thấp; Thời điểm chốt thứ hạng WAGR: theo bảng xếp hạng cập nhật ngày 31-3-2026; Tiêu chí xét tuyển theo WAGR được áp dụng thống nhất đối với cả VĐV thuộc suất của Hiệp hội golf Việt Nam và suất xã hội hóa tự túc (VĐV tự túc bắt buộc phải có tên trên bảng xếp hạng WAGR)”.

Giai đoạn thứ 2 sẽ xác định đội hình chính thức đến Nhật Bản tranh tài. “3 VĐV nam và 3 VĐV nữ sẽ được chốt chính thức bởi Ban huấn luyện đội tuyển golf Việt Nam vào ngày 30-6-2026 dựa trên phong độ thi đấu, Bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới WAGR tại thời điểm đó”, thông báo cho biết vào thời điểm công bố tiêu chí tuyển chọn.

Tại ASIAD 19, golf Việt Nam đã thi đấu với các tuyển thủ Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Lê Chúc An, Ngô Bảo Nghi.

MINH CHIẾN