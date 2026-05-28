Cựu thuyền trưởng Zenit trở thành HLV đắt giá nhất EuroLeague

Theo Mundo Deportivo, Cựu thuyền trưởng của CLB bóng rổ nhà nghề nước Nga Zenit Saint Petersburh - Xavi Pascual, người sẽ rời Barcelona vào cuối mùa, đã chấp nhận bản hợp đồng 3 năm trị giá 12 triệu EUR với CLB Dubai Basketball. Ông Pascual trở thành HLV được trả lương cao nhất EuroLeague.

CLB Barcelona vừa cho biết về thông tin rúng động làng bóng rổ châu Âu: HLV Pascual (hiện vẫn đang là HLV trưởng của CLB bóng rổ xứ Catalan) vừa thông báo với đội bóng rằng là, ông này sẽ kích hoạt điều khoản chấm dứt hợp đồng vào cuối mùa giải này.

Bản hợp đồng được ký kết hồi tháng 10-2025 trước sự chứng kiến của Chủ tịch Joan Laporta (là Chủ tịch chung của CLB thể thao đa năng Barcelona) và có thời hạn đến năm 2028. Tuy vậy, nó lại có điều khoản sớm chấm dứt hợp đồng trị giá 400 ngàn EUR...

Do đó, Cựu thuyền trưởng của Zenit sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 của mình trên cương vị HLV trưởng CLB Barcelona, ​​vốn bắt đầu từ ngày 17-11-2025 vào cuối mùa 2025-2026. Hiện ông và FC Barcelona vẫn tập trung nhiệm vụ giành danh Liga ACB.

Nếu không có gì thay đổi, HLV Pascual sẽ dẫn dắt Dubai Basketball - bước vào giai đoạn tiếp theo của dự án EuroLeague đầy tham vọng, với mục tiêu đưa CLB này trở thành một trong các Ứng viên hàng đầu châu lục trước thềm giải Final Four 2027 ở Abu Dhabi.

Dubai Basketball là CLB bóng rổ chuyên nghiệp có trụ sở tại Dubai (UAE). Hiện tại, đội bóng đang thi đấu tại ABA League (hệ giải bóng rổ chuyên nghiệp tiền thân của Khu vực Nam Tư cũ) và EuroLeague. CLB thi đấu các trận sân nhà tại Coca-Cola Arena.

Dubai hiện đang chuẩn bị cho mùa giải EuroLeague thứ 2 (2026–27) sau khi đã kết thúc mùa giải đầu tiên xếp hạng 11 ở vòng đấu bảng (hạng 10 là được lọt vào vòng play-in tranh vé vớt dự vòng đấu play-off). Họ cũng đang thi đấu Loạt bán kết ABA League với Buducnost

Trong khi đó thì, HLV Pascual đã làm việc tại Nga với Zenit ở trong giai đoạn từ tháng 10-2020 đến tháng 6-2025, thay thế người đồng hương xứ Catalan là Joan Plaza. Thời điểm đó, đội bóng thành Saint Petersburg vẫn còn đang được thi đấu ở giải EuroLeague.

Ban đầu, ông chỉ ký hợp đồng tạm thời đến cuối mùa giải với lại Zenit. Sau khi xoay chuyển tình thế bất lợi của đội tại EuroLeague mùa 2020-2021, giúp cho Zenit lần đầu tiên ở trong lịch sử giành quyền tham dự vòng đấu play-off của Euroleague. Pascual ký gia hạn hợp đồng thêm 2 mùa nữa vào tháng 4-2021.

Trong mùa giải đó, Zenit đã xếp hạng 8 chung cuộc ở vòng đấu bảng (xếp cuối nhóm giành suất tham dự vòng play-off trong bảng đấu có tổng cộng 18 đội) với 20 trận thắng và 11 trận thua. Đến playoff, họ đối đầu với Barcelona “hùng mạnh” và chịu thua 2-3 sát sao.

Barcelona đã đánh bại Zenit Saint Petersburg với điểm số lần lượt là 74-76, 81-87 (thắng ở trong hiệp phụ), 78-70, 61-74 và 79-53. Điều đó cho thấy tài năng của HLV Xavi Pascual. Sau đó, Barcelona đã thắng Olympia Milano 84-82 ở bán kết và thua Anadolou Efes ở trận chung kết với điểm số 81-86 giành vị trí Á quân. Trong khi CSKA Moscow xếp Hạng 4.

Mùa giải tiếp theo, Pascual dẫn dắt Zenit giành danh hiệu lớn đầu tiên là VTB United League 2021-2022. Pascual gia hạn thêm hợp đồng với Zenit 2 lần trong những mùa giải sau đó, gặt hái thành công khi giành được 2 Siêu Cúp liên tiếp (2022 và 2023) và Cúp QG (năm 2024). Nhiệm kỳ của ông tại Zenit kết thúc vào tháng 6-2025, sau 5 mùa giải và 4 danh hiệu.

Đ.Hg.