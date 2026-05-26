Cử tạ Việt Nam gặp khó do ASIAD 20 thay đổi thể thức tính huy chương

Lực sĩ cử tạ Việt Nam sẽ phải xây dựng kế hoạch chuẩn bị chuyên môn hợp lý trước khi thi đấu ASIAD 20. Ảnh: DEEPBLUEMEDIA/IWF

Thông tin từ Liên đoàn cử tạ - thể hình Việt Nam cho biết, Ban tổ chức môn cử tạ ASIAD 20 vừa có sự thông báo mới về cách tính thành tích thi đấu đối với kỳ Đại hội lần này.

Theo quy định trước đây, môn cử tạ ASIAD 20 sẽ tính thành tích huy chương đối với kết quả riêng cử đẩy, cử giật trong từng nội dung dành cho lực sĩ nam nữ. Kết quả huy chương không tính bằng thành tích tổng cử. Điều này được xây dựng nhằm tạo ra sự cạnh tranh chuyên môn tốt nhất và các quốc gia có lực sĩ (trong đó có Việt Nam) đủ khả năng tranh chấp HCV ở từng kết quả riêng như vậy có cơ hội thành công.

Tuy nhiên, thông báo mới nhất được đưa ra là môn cử tạ ASIAD 20 sẽ áp dụng trở lại thể thức tính thành tích huy chương bằng kết quả tổng cử trong các hạng cân và không tính riêng cử giật, cử đẩy.

Điều này đồng nghĩa, các lực sĩ phải hoàn thành cử đẩy và cử giật để xác định kết quả tổng cử mới tranh được huy chương tại ASIAD 20. Theo chương trình, môn cử tạ sẽ giới hạn mỗi quốc gia được đăng ký tối đa 5 nội dung nam, 5 nội dung nữ tại ASIAD 20.

Ban tổ chức ASIAD 20 công bố 16 hạng cân chính thức sẽ diễn ra tại Nhật Bản là: 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg và trên 110kg (nam); 49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg và trên 86kg (nữ).

Việc bất ngờ thay đổi thể thức tính thành tích huy chương trong thi đấu ASIAD 20 sẽ khiến cử tạ Việt Nam gặp không ít khó khăn để nhắm cơ hội tranh thành tích cao nhất (có thể là HCV) tại Đại hội lần này dựa trên lực lượng đang có.

Vào tháng 11 năm ngoái, Liên đoàn cử tạ thế giới – IWF đưa ra thông báo sẽ áp dụng nội dung thi đấu mới, thay thế các hạng cân cũ trong các giải đấu từ ngày 1-8 năm nay trong các giải cử tạ quốc tế chính thức. Nhóm hạng cân mới sẽ áp dụng từ ngày 1-8-2026 ở môn cử tạ là: 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg, trên 110kg (nam) và 49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg, trên 86kg (nữ).

Ngoài ra, IWF thông báo tới Liên đoàn cử tạ các quốc gia thành viên về nội dung chính thức tổ chức ở Olympic Los Angeles (Mỹ) 2028 là: 65kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg, trên 110kg (nam) và 53kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg, trên 86kg (nữ).

Giải cử tạ vô địch châu Á 2026 vừa diễn ra tại Ấn Độ đã thu hút lực sĩ của các quốc gia hàng đầu châu lục tham dự. Đây cũng là dịp để các lực sĩ nắm bắt thêm về sự chuẩn bị ASIAD 20 của các đối thủ. Trong giải này, Liên đoàn cử tạ châu Á đã tổ chức tranh tài các nội dung 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 94kg, 100kg và trên 110kg đối với nam còn lực sĩ nữ tranh tài 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 77kg, 86kg và trên 86kg.

MINH CHIẾN