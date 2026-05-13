Lực sĩ Hoài Hương giành thêm HCB cho cử tạ Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2026

Ngày thi đấu tiếp theo của giải cử tạ vô địch châu Á 2026 tiếp tục chứng kiến kết quả huy chương của đội Việt Nam.

Lực sĩ Hoài Hương đã giành HCB tại hạng cân 53kg nữ tại giải châu Á 2026. Ảnh: MINH MINH

Trong ngày 13-5 theo giờ địa phương tại Ấn Độ, đội tuyển cử tạ Việt Nam tiếp tục thi đấu giải cử tạ vô địch châu Á 2026 để giành được kết quả HCB quan trọng.

Ở ngày tranh tài, chúng ta có lực sĩ Nguyễn Hoài Hương góp mặt hạng cân 53kg nữ. Cô thi đấu ở nhóm A với tổng 12 gương mặt có kết quả tốt nhất trong hạng cân.

Bước vào lượt cử giật đầu tiên, lực sĩ của Việt Nam đăng ký mức tạ 85kg nhưng không thành công. Tiếp đó, cô đã đạt được mức tạ này ở lần cử thứ 2. Trong lần cử thứ 3, Hoài Hương thành công với kết quả 87kg. Thành tích này giúp Hoài Hương đứng thứ 3 ở nội dung cử giật.

Trong cử đẩy, Hoài Hương đã đạt kết quả tốt nhất là 108kg sau 3 lần thực hiện chuyên môn của mình. Kết quả giúp cô đứng thứ nhì về thành tích cử đẩy. Ở kết quả chung cuộc, Hoài Hương đạt tổng cử là 195kg và đứng hạng nhì. Qua các kết quả thi đấu, lực sĩ Hoài Hương được trao 2 HCB và 1 HCĐ để đóng góp vào thành tích chung của đội tuyển cử tạ Việt Nam

Năm nay, nhà vô địch hạng cân 53kg nữ là lực sĩ Zhao Jinlan (Trung Quốc). Lực sĩ này đã đạt kết quả cử giật là 95kg, cử đẩy 121kg và 216kg tổng cử từ đó có 3 tấm HCV với chiến thắng tuyệt đối.

Xếp thứ 3 về kết quả tổng cử tại giải là lực sĩ Yadav (Ấn Độ) với thành tích 194kg (88kg cử giật, 106kg cử đẩy). Trong lần thi đấu này, các lực sĩ của Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc, Singapore, UAE, CHDCND Triều Tiên không có kết quả tốt nhất để lọt vào nhóm giành được huy chương.

Tính tới thời điểm này, đội cử tạ Việt Nam đã có 2 lực sĩ giành được huy chương tại giải vô địch châu Á là Lại Gia Thành và Nguyễn Hoài Hương.

MINH CHIẾN