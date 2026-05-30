Các môn khác

Bệ phóng cho tài năng trẻ tại Giải cầu lông Venson – Lava 2026

SGGPO

Trong hai ngày 30 và 31-5, Sân cầu lông Châu Dương Pro (TPHCM) trở thành tâm điểm của giới mộ điệu khi chính thức khởi tranh Giải cầu lông Mở rộng tranh cúp VENSON – LAVA 2026.

Các VĐV trẻ có cơ hội tranh tài, tích lũy kinh nghiệm
Các VĐV trẻ có cơ hội tranh tài, tích lũy kinh nghiệm

Giải đấu do Công ty TNHH Lava Sports tổ chức, quy tụ hơn 300 vận động viên đến từ hơn 50 câu lạc bộ trên khắp cả nước. Đây không chỉ là một giải đấu phong trào đơn thuần mà còn được kỳ vọng là "vườn ươm" quan trọng cho những tài năng cầu lông tương lai.

1000033883.jpg
Hơn 300 VĐV tham dự giải

Điểm sáng lớn nhất của giải lần này chính là việc chú trọng vào công tác đào tạo trẻ thông qua việc thiết lập Nhóm 1 (U15) và Nhóm 2 (U17). Việc đưa các lứa tuổi thiếu niên vào hệ thống thi đấu bài bản với đầy đủ các nội dung đơn và đôi chính là cách thiết thực nhất để tạo dựng nền móng vững chắc cho các tay vợt nhí.

Tính chất "ươm mầm" còn được thể hiện qua cơ cấu thi đấu phân tầng chuyên nghiệp. Bên cạnh các nội dung trẻ, giải còn có phân khúc Newstar cho các tay vợt phong trào và nhóm Nâng cao dành cho các vận động viên hệ tuyển. Sự đan xen này giúp các tài năng trẻ có cơ hội quan sát, học hỏi tư duy chiến thuật từ những người đàn anh đi trước, từ đó bồi đắp kỹ năng thực chiến.

1000033884.jpg
Các VĐV hào hứng tham gia giải đấu

Với mục tiêu trở thành bệ phóng cho các nhân tố tiềm năng, Giải Venson – Lava 2026 áp dụng luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, đảm bảo tính chuyên môn khắt khe nhất. Những trận cầu nảy lửa tại đây không chỉ hướng tới chiếc huy chương danh giá mà còn là dịp để các nhà chuyên môn phát hiện những gương mặt triển vọng cho đội tuyển.

Đặc biệt, cơ cấu giải thưởng hiện kim lên đến 8 triệu đồng cho nhóm Nâng cao và 2 triệu 500 ngàn đồng cho lứa tuổi U15, U17 là nguồn động viên kịp thời, khích lệ tinh thần theo đuổi con đường chuyên nghiệp của các em.

Sự xuất hiện của các KOLs và Content Creator như: Bún Bò Đình Nhu Dương Minh Chị Ba cầu lông Quỳnh Giang Làm tròn m8,… trong một phân khúc riêng biệt đã mang đến luồng gió mới, giúp giải đấu lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này góp phần không nhỏ vào việc kích cầu phong trào tập luyện thể dục thể thao cộng đồng, khẳng định vị thế của TPHCM là đơn vị dẫn đầu trong công tác xã hội hóa thể thao.

DŨNG PHƯƠNG

Từ khóa

Cầu lông TPHCM thể thao TPHCM Lava Sports cúp VENSON – LAVA

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn