UNICS hoàn tất cú ngược dòng xuất sắc trước Zenit, giành vé chung kết

Từ vị thế bị dẫn trước 1-3, UNICS Kazan xuất sắc thắng liền 3 trận đấu cuối, để ngược dòng bứt phá giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-3 ở trong Loạt trận play-off bán kết trước Zenit Saint Petersburg; qua đó giành vé vào VTB United League Finals đấu CSKA Moscow.

CĐV UNICS ăn mừng trên khán đài (Ảnh: Ria Novosti)

Trong trận đấu cuối cùng (trận đấu thứ 7), với ưu thế sân nhà Basket-Hall - và 5.379 khán giả nhà, UNICS đã giành được chiến thắng tối quan trọng có điểm số 64-55 (với điểm số trong 4 hiệp đấu lần lượt là 16-10, 17-19, 17-10, 14-16).

Những phút đầu trận đấu chủ yếu thể hiện sự lỗi lạc của hàng phòng ngự cả 2 bên. Trong 8 phút thi đấu đầu tiên, hai đội chỉ ghi được tổng cộng 7 điểm. Rõ ràng, tính chất quyết định của trận đấu thứ 7 đã khiến cả 2 quá thận trọng.

Sau đó, Andrey Lopatin và Alexey Shved đột phá và tạo nên chuỗi ghi được tới 12 điểm cho UNICS. Sau cú ném 3 điểm của Shved, đội bóng thành Kazan lần đầu tiên vượt lên dẫn trước với khoảng cách 2 chữ số trong trận đấu: 22-10.

HLV trưởng của Zenit, Dejan Radonjic, đã cho cả đội hội ý, sau đó ông có thể tổ chức lại lối chơi của đội mình. Và đội bóng thành St. Petersburg bắt đầu phòng ngự tốt hơn ở vòng ngoài và bắt đầu ghi điểm bằng những cú ném 3 điểm. Và kết quả là, đội khách đã rút ngắn được khoảng cách xuống còn 4 điểm: 29-33.

Hiệp 3 đã kết thúc bằng cú ném rổ ngoạn mục của Paris Lee từ giữa sân ngay trước tiếng còi kết thúc hiệp đấu. Sau cú ném đó, đội chủ nhà tái lập khoảng cách dẫn trước 2 chữ số: 50-39. Không giống như trận trước, lần này UNICS không quên lối phòng ngự sở trường và thậm chí còn nới rộng khoảng cách ra.

Với 3 phút rưỡi còn lại của trận đấu, UNICS dẫn trước với khoảng cách khá an toàn 17 điểm: 60-43. Trong thời gian còn lại, đội bóng thành St. Petersburg cố gắng rút ngắn khoảng cách, nhưng không bao giờ có thể lật ngược tình thế.

Phòng ngự là yếu tố then chốt trong toàn bộ loạt trận giữa UNICS và Zenit. Đội bóng thành Kazan thể hiện khả năng phòng ngự tốt nhất trong trận đấu này. Còn St. Petersburg chỉ ghi được 55 điểm, con số thấp nhất mùa giải này.

Với kết quả này, UNICS đã trở thành đội bóng còn lại giành quyền để tham dự Loạt trận play-off chung kết của VTB United League 2025-2026, họ đối đầu với CSKA “hùng mạnh” trong trận đấu dự kiến diễn ra ngày 2-6 tại sân Megasport.

Trong khi đó, Zenit sẽ đối đầu với Lokomotiv Kuban ở trong Loạt trận play-off tranh hạng 3. Trận đấu đầu tiên của loạt trận này sẽ diễn ra vào ngày 1-6 tại sân KSK Arena (thuộc thành phố St. Petersburg cổ kính và hoa lệ).

Đ.Hg.