Nhiều ngôi sao hội tụ tại giải Pickkeball mở rộng châu Á 2026

Ngày 27-5, Ban tổ chức giải Pickleball mở rộng châu Á 2026 (Asia Open Pickleball Championships – AOPC 2026 tranh Cúp FITGON) họp công bố giải đấu và hứa hẹn trở thành sự kiện Pickleball lớn tại Việt Nam khi quy tụ hàng loạt tay vợt hàng đầu khu vực.

Tổng tiền thưởng của giải trên 55.000 USD cùng sự tham dự của nhiều VĐV chất lượng, giải đang được kỳ vọng là sự kiện lớn của làng Pickleball Việt Nam.

Giải lần này do Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Phát triển ATV phối hợp cùng Liên đoàn Quần vợt & Pickleball Việt Nam và VTVcab tổ chức. Những ngôi sao sáng giá nhất của Pickleball Việt Nam như Vinh Hiển, Minh Quân, Sophia Ngọc Nhi... sẽ có cơ hội chứng tỏ mình trên sân nhà.

AOPC 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12-7-2026 tại cụm sân Swin Pickleball (TPHCM), với tổng giá trị giải thưởng vượt mốc 55.000 USD. Ban tổ chức cho biết giải đấu chính thức thuộc hệ thống của Liên đoàn Pickleball châu Á (AFP), đồng thời kết quả thi đấu sẽ được tính điểm trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Pickleball Thế giới (WPF).

Việc AOPC trở lại TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ pickleball quốc tế. Năm 2024, giải từng tạo tiếng vang khi thu hút hơn 400 vận động viên đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành giải pickleball quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Nhiều VĐV mạnh trên thế giới tham dự giả là cơ hội cho các VĐV Việt Nam thử sức ở sân chơi đỉnh cao này.

Vinh Hiển và Minh Quân xác nhận sẽ tham dự giải. Ảnh: NVCC

AOPC 2026 bao gồm các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ ở nhiều nhóm tuổi từ 19+, 35+, 45+ cho đến hạng mục chuyên nghiệp (Open).

Mức thưởng cũng thuộc nhóm cao nhất khu vực khi nhà vô địch các nội dung đơn nhận 5.000 USD, trong khi các nội dung đôi có thể nhận tới 10.000 USD. Bên cạnh đó, toàn bộ giải đấu sẽ được sản xuất và phát sóng trên các nền tảng của VTVcab, giúp người hâm mộ cả nước theo dõi những màn tranh tài đỉnh cao và góp phần lan tỏa sức hút của pickleball.

Trong chia sẻ tại buổi họp báo, đơn vị tổ chức ATV sẽ tiếp tục phối hợp với AFP đưa nhiều giải đấu quốc tế lớn đến Việt Nam, từ Asian Cup, Giải thiếu niên châu Á mở rộng đến Giải vô địch sinh viên châu Á.

LÊ ANH