Cái nôi đào tạo thể thao miền Nam rộn ràng ngày hội tuyển sinh

Ngay từ sáng sớm 24-5, Trường Đại học Thể dục Thể thao (TDTT) TPHCM đã trở nên rộn ràng khi từng nhóm thí sinh trong những bộ trang phục thể thao khỏe khoắn, tay ôm giày thi đấu, balô và dụng cụ chuyên môn, háo hức nối dài trước sân bóng của nhà trường để chuẩn bị bước vào Kỳ thi năng khiếu TDTT tuyển sinh đại học chính quy khóa 49 - lần 2 và Đại học thường xuyên khóa 84 - lần 1 năm 2026.

Trường Đại học TDTT TPHCM rộn ràng ngày hội tuyển sinh. ẢNH: TÂM HÀ
Trước đó, ngày 12-4, nhà trường đã tổ chức đợt thi năng khiếu đầu tiên với khoảng 4.000 thí sinh tham dự. Bước sang đợt 2, trường tiếp tục đón 2.906 thí sinh dự thi hệ đại học chính quy cùng 473 thí sinh tham gia Đại học thường xuyên khóa 84. Những con số biết nói cho thấy sức hút ngày càng lớn của “cái nôi” đào tạo thể thao lớn nhất khu vực phía Nam trong mắt các bạn trẻ.

Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM đã trở thành nơi ươm mầm cho nhiều thế hệ tài năng thể thao Việt Nam. Từ mái trường này, nhiều chuyên gia, HLV và VĐV xuất sắc đã trưởng thành, đóng góp cho thể thao nước nhà. Tiêu biểu như cựu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất, hay bộ đôi Quả bóng vàng futsal Việt Nam Phạm Đức Hòa và Vũ Quốc Hưng, Quả bóng vàng nữ Việt Nam Trần Thị Thuỳ Trang…

Các thí sinh dự thi năng khiếu môn điền kinh. ẢNH: TÂM HÀ

Mang theo kỳ vọng từ gia đình lên Trường Đại học TDTT TPHCM, nhiều thí sinh cho biết đã dành nhiều tháng tập luyện với mong muốn được học tập trong môi trường thể thao chuyên nghiệp. Vượt qua cái nóng oi bức tại phường Linh Xuân, cả thầy lẫn trò trao cho nhau những cái bắt tay động viên, những động tác khởi động kỹ càng hay ánh mắt hồi hộp trước giờ thi trở thành những lát cắt đầy sức sống…

Giữa dòng người hối hả trong ngày tuyển sinh, thầy Nguyễn Hữu Hoàng Phúc (Khoa Huấn luyện thể thao), trải lòng rằng điều khiến thầy xúc động nhất chính là tinh thần theo đuổi đam mê của các bạn trẻ. Theo thầy, thông qua mỗi mùa tuyển sinh, nhà trường nhìn thấy khát vọng cống hiến cho thể thao nước nhà đang tiếp tục được truyền lửa qua từng thế hệ.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng nhà trường, phát biểu chúc mừng kỳ thi đã diễn ra thành công, tốt đẹp. ẢNH: TÂM HÀ

Thay mặt Hội đồng tuyển sinh, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT TPHCM, khẳng định kỳ thi năng khiếu tuyển sinh năm 2026 được tổ chức nghiêm túc, công bằng, minh bạch và đúng quy chế. Các thành viên hội đồng tuyển sinh, các ban chức năng cùng toàn thể cán bộ tham gia kỳ thi đều nêu cao tinh thần trách nhiệm nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy định.

TS Võ Quốc Thắng cũng gửi lời động viên đến các thí sinh, mong các em giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin và chấp hành nghiêm túc nội quy để phát huy tốt nhất khả năng của mình. Theo ông, nhiệm vụ của nhà trường không chỉ đào tạo nguồn nhân lực thể thao từ bậc đại học đến sau đại học mà còn bồi dưỡng tài năng, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tư vấn và các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thể thao.

This sinh tham dự môn múa khiêu vũ thể thao. ẢNH: TÂM HÀ

Trong năm 2026, nhà trường dự kiến tuyển 1.300 chỉ tiêu hệ đại học chính quy và 345 chỉ tiêu hệ vừa làm vừa học ở 4 ngành đào tạo gồm Huấn luyện thể thao, Giáo dục thể chất, Quản lý thể dục thể thao và Y sinh học TDTT.

Ở phần thi năng khiếu, thí sinh được lựa chọn một trong 15 môn để đăng ký dự thi. Trong đó, bóng đá, bóng chuyền và cầu lông tiếp tục là những môn thu hút đông đảo thí sinh nhất nhờ bề dày thành tích và truyền thống đào tạo của Trường Đại học TDTT TPHCM. Điểm mới đáng chú ý trong mùa tuyển sinh năm nay là việc trường mở thêm ba môn mới gồm Golf, Pickleball và Fitness - Gym. Đây được xem là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển thể thao hiện đại cũng như lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ngày càng phát triển mạnh mẽ.

