Gần 2.000 người tham gia Giải Việt dã tỉnh Gia Lai

Gần 2.000 người tham gia Giải Việt dã - Đại hội thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026, tại quảng trường biển Quy Nhơn.

Ngày 21-6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai tổ chức Giải Việt dã - Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026, kết hợp chạy hưởng ứng lễ khai mạc du lịch hè năm 2026.

Các vận động viên bắt đầu giải chạy trong buổi sáng 21-6

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, sự kiện thu hút gần 2.000 người tham gia, trong đó có hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và võ sinh trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia chạy cự ly khoảng 3km dành cho cả nam và nữ.

Tại sự kiện, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết, giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí vượt lên chính mình và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng mục tiêu "thể thao vì sức khỏe cộng đồng", thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ, góp phần xây dựng con người Gia Lai phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Các võ sinh võ cổ truyền Bình Định tham gia giải

Giải đấu cũng là dịp để các vận động viên cùng cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân giao lưu, học hỏi, nâng cao tinh thần rèn luyện thể chất.

Các vận động viên tham gia giải Việt dã tỉnh Gia Lai

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai xác định thể thao và du lịch là hai lĩnh vực có nhiều tiềm năng tạo động lực tăng trưởng mới. Việc thường xuyên tổ chức các sự kiện thể thao gắn với quảng bá du lịch sẽ góp phần xây dựng thương hiệu địa phương, kích cầu du lịch, tạo sinh kế cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Vận động viên về đích

NGỌC OAI