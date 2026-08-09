Hơn 1.000 người hưởng ứng giải chạy Ngày An ninh mạng Việt Nam 2026

Ngày 9-8, giải chạy Ngày An ninh mạng Việt Nam 2026 diễn ra sôi nổi tại VNG Campus (Khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM), thu hút hơn 1.000 người tham dự.

Hơn 1.000 người tham dự giải chạy

Giải chạy Ngày An ninh mạng Việt Nam 2026 do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Công an TPHCM và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức. Đây là một trong những hoạt động thể thao cộng đồng quy mô lớn tại khu vực phía Nam, hưởng ứng chuỗi sự kiện chào mừng Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người”.

Bà Trương Cẩm Thanh (Phó Tổng Giám đốc VNG) và Đại tá Nguyễn Bá Sơn (Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) tại giải chạy.

Thông qua giải chạy, ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp “Kết nối cộng đồng - Chung tay bảo vệ An ninh mạng Việt Nam”, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của an ninh, an toàn trên không gian mạng trong thời đại số.

Các VĐV tham gia 2 cự ly 3km và 5km

Sự kiện thu hút hơn 1.000 người tham gia, gồm: cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, đại diện các cơ quan, ban, ngành, giảng viên, học sinh, sinh viên, đại diện nhiều doanh nghiệp... Các vận động viên tranh tài ở hai cự ly 3km và 5km trong không khí sôi nổi, hào hứng.

Giải chạy là sân chơi thể thao lành mạnh và kết nối cộng đồng

Giải chạy không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh mà còn đề cao tinh thần rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Qua đó, mỗi cá nhân được khuyến khích nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn và văn minh.

THƯ NGUYỄN