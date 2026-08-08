Lực sĩ Hùng Văn Thế giành HCV đầu tiên cho cử tạ Việt Nam tại giải vô địch trẻ châu Á 2026

Đội tuyển cử tạ Việt Nam hướng tới mục tiêu giành HCV tại giải vô địch trẻ, thiếu niên châu Á 2026 được tranh tài tại Uzbekistan.

Hùng Văn Thế đã giành những tấm huy chương qua trọng đầu tiên cho của tạ Việt Nam tại giải. Ảnh: AWF

Giải cử tạ vô địch thiếu niên, trẻ châu Á 2026 chính thức khai cuộc ngày 8-8 theo giờ Việt Nam ở điểm tranh tài tại Uzbekistan.

Ngay trong ngày đầu tiên, cử tạ Việt Nam đã giành được tấm huy chương khởi đầu tại hạng cân 55kg nam hệ vô địch trẻ.

Ở cuộc tranh tài này, lực sĩ Hùng Văn Thế của Việt Nam đạt kết quả 110kg cử giật, 131kg cử đẩy và có thành tích tổng cử là 241kg.

Thành tích đã giúp Hùng Văn Thế có 1 HCV (cử giật), 2 HCĐ (cử đẩy, tổng cử). Tấm HCV của Hùng Văn Thế cũng là HCV đầu tiên của đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam trong giải này. Ngoài thành tích trên, chúng ta còn có thêm 2 HCĐ của lực sĩ Mấu Thị Bảy tại hạng cân 45kg nữ. Cô có kết quả HCĐ trong thành tích cử đẩy (79kg) và tổng của (142kg).

Tại giải lần này, đội cử tạ trẻ Việt Nam tham dự 15 lực sĩ tham dự theo các hạng cân dành cho nhóm tuổi vô địch trẻ và thiếu niên.

Trong đó, Thể thao TPHCM đóng góp 3 lực sĩ gồm Y Liên, Y Thọ và A Tiêu. Đây là những lực sĩ có chuyên môn tốt trong hạng cân của mình và từng đạt được những kết quả thi đấu ở cấp độ trẻ trên đấu trường quốc tế thời gian qua. Tham dự với 3 lực sĩ, các HLV Phạm Ngọc Anh và Nguyễn Hồng Ngọc sẽ chỉ đạo chuyên môn để họ thi đấu đạt kết quả cao nhất.

Ngoài 3 lực sĩ kể trên, một số lực sĩ khác cũng tham gia như Nguyễn Thành Duy, Hùng Văn Thế, Lương Thị Thanh Tuyền, Chảo Mùi Khé, Bùi Minh Đạo, Ka Hoài, Thạch Hoàng Sang, Bùi Thị Như Bình…

Theo quy định, Ban tổ chức sẽ tính thành tích huy chương trong từng kết quả cử giật, cử đẩy và tổng cử cho các lực sĩ tại từng hạng cân.

Nội dung nam thiếu niên sẽ thi đấu 8 nội dung gồm 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 85kg, 95kg, trên 95kg còn nữ thiếu niên thi đấu 45kg, 49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 69kg, 77kg, trên 77kg.

Dành cho vô địch trẻ, lực sĩ nam thi đấu 8 nội dung: 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg, trên 110kg và vô địch trẻ nữ có 8 nội dung: 49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg, trên 86kg.

Giải đấu diễn ra tới ngày 14-8.

MINH CHIẾN