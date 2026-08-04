Jake Paul vừa lên tiếng “giải oan” cho Khabib Nurmagomedov

Võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp kiêm Nhà quảng bá giải đấu MVP - Jake Paul - vừa lên tiếng giải thích giải tỏa những hiểu lầm và chỉ trích của cư dân mạng quanh việc: “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov giành đai vô địch từ tay Jake Paul trao cho Usman Nurmagomedov”, sau trận Usman hạ Archie Colgan.

Khabib (Ảnh: RIA Novosti)

Tại sự kiện “PFL New York: Nurmagomedov vs. Colgan”, Usman (là em họ của Khabib và cũng là “sư đệ” của Huyền thoại MMA khét tiếng người Nga) đã hạ gục đô vật trước đó bất bại từ Mỹ - Colgan bằng TKO chỉ sau 3 phút 42 giây.

Sau đó, YouTuber thích thượng đài - Jake Paul xuất hiện trong lồng sắt, nói về việc MVP mua lại, sáp nhập với hệ giải PFL. Jake cũng cầm đai vô địch hạng nhẹ của tổ chức này, thông báo rằng Usman bảo vệ thành công đai vô địch.

Ngay thời điểm này, tranh cãi xảy ra. Ống kính truyền hình ghi nhận Khabib cầm chiếc đai vô địch từ tay của Paul “em” (có cảm giác như là “Đại bàng Nga” giật lấy chiếc đai vô địch này vậy) và trao cho Usman. Giới mộ điệu nói đây là hành động thiếu tôn trọng nhà tổ chức: Jake nên là người trao đai vì MVP sáp nhập với PFL.

Nhưng Jake đăng đàn “giải oan” cho Huyền thoại MMA người Nga: “Chỉ trích này thật vô lý, bởi vì tôi đã nói ngay với Khabib rằng anh ấy mới là người nên trao đai đai vô địch cho em trai của mình. Tôi không muốn trở thành một nhà quảng bá tự hào với những chuyện như vậy. Mọi việc ở đây đều chỉ vì các võ sĩ mà thôi!”.

“Tôi đang sống tốt, tôi làm điều này vì các võ sĩ. Tôi bảo Khabib nhận đai, đưa cho em trai - điều đó tuyệt vời hơn nhiều so với việc tôi tự làm. Và tất cả những chuyện vô lý này đã bị thổi phồng quá mức. Hãy cứ hỏi thẳng Khabib xem...”.

“Các người cứ tiếp tục làm những điều vô lý này, hãy vẫn cứ là những con cừu thật ngây thơ. Chỉ số IQ của bạn có thể được đánh giá qua cách bạn nhìn nhận tình huống này”, Jake Paul viết trên mạng xã hội chỉ trích kẻ hiểu làm sự vụ.

Trong khi đó, Nakisa Bidarian - đồng sáng lập thương hiệu MVP cũng lên tiếng tán dương Khabib: “Khabib giật đai vô địch từ Jake ư? Vô lý. Jake trực tiếp đến gặp Khabib và nói anh ấy sẽ trao đai cho Usman sau khi trọng tài đưa ra phán quyết. Và đoán xem người hâm mộ MMA đang nói gì về điều đó trên mạng xã hội?”.

“Khabib là một người lịch thiệp, một quý ông thật sự. Chúng tôi đã nói chuyện với anh ấy và Jake về MMA và bày tỏ niềm tự hào về các võ sĩ mà chúng tôi đang hợp tác. Đó là một giải đấu tuyệt vời và một khởi đầu tốt đẹp. Chúng ta có một tương lai rất tươi sáng phía trước”, Bidarian viết trên mạng xã hội.

Đ.Hg.