Giải đấu giao hữu đầy chất lượng Continental Futsal Championship 2026 dự kiến diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) từ ngày ngày mai, thứ Bảy 1-8 cho đến 6-8 tại SVĐ Nonthaburi có sự hiện diện đáng chú ý của Đội tuyển futsal Nga. Ngoài ra, các đội tuyển như chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Afganishtan và New Zealand cũng sẽ tham dự giải đấu.

Tuyển futsal Nga (Ảnh: RFU)

Hôm qua, 30-7, Đội tuyển futsal Nga đã đáp may bay xuống Bangkok, chuẩn bị sẵn sàng cho giải đấu có cái tên ấn tượng: “Continental Futsal Championship 2026” và hứa hẹn sẽ có nhiều khoảnh khắc kịch tính và hấp dẫn trên sân đấu “4 đá 1 chụp”!

Đội tuyển futsal Nga được sự dẫn dắt của HLV người Georgia - ông Beso Zoidze (đã từng dẫn dắt nhiều CLB futsal hàng đầu nước Nga như là Spartak Moscow, MFC KPRF) sẽ thi đấu ở trong các ngày sắp tới với đội hình bao gồm 3 thủ môn và 15 cầu thủ.

Danh sách Đội tuyển futsal Nga: Thủ môn bao gồm: Zurab Kalmakhelidze (Gazprom-Ugra), Kirill Shchurok (Ukhta), và Dmitry Yudin (Sibiryak) Các cầu thủ: Artyom Antoshkin (Norilsk Nickel), Vladimir Rynochnov (Tyumen), Grigory Valeev (Sinara), Dmitry Zaitsev, Artyom Niyazov (cả 2 đều thuộc MFC KPRF), Andrey Pavlov, Mikhail Moskalev (đều của Ukhta), Alexander Pirogov, Andrey Ponkratov, Konstantin Shukletsov (đều đến từ Gazprom-Yugra), Nikolay Smirnov (Torpedo), Pavel Karpov (CLB Kairat của Kazakhstan).

Trong đó, MFC KPRF là một đội bóng đặc biệt. Đây thực chất là CLB futsal của Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Vào năm 2003, trước kỳ bầu cử Quốc hội Nga (Duma Quốc gia), một giải đấu bóng futsal giao hữu giữa các đảng phái chính trị tại Nga được tổ chức (gồm thanh niên của Đảng Cộng sản, Đảng Nước Nga Thống nhất, Đảng Liberal-Democratic, Yabloko...).

Đội đại diện của Đoàn Thanh niên của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) đã chơi bóng rất xuất sắc và giành được chức vô địch giải đấu. Sau chiến thắng bất ngờ đó, lãnh đạo Đảng KPRF (đặc biệt là ông Ivan Melnikov) quyết định không giải tán đội mà vẫn tiếp tục đầu tư nghiêm túc để phát triển thành một CLB futsal chuyên nghiệp.

Cho đến mùa giải 2011-2012, MFK KPRF chính thức thăng hạng lên chơi tại Giải VĐQG Futsal Nga (Russian Futsal Super League) - vẫn được mệnh danh là một giải đấu futsal thuộc hàng khắc nghiệt và chất lượng nhất châu Âu, do nền futsal Nga rất mạnh

Hiện nay, MFK KPRF là một gã khổng lồ của futsal Nga: Đội bóng đã từng 2 lần vô địch Giải VĐQG Nga (các mùa 2019-2020 và 2022-2023), giành Hạng 3 Futsal UEFA Champions League (giải vô địch các CLB châu Âu) và giành cả Cúp Quốc gia nước Nga.

Mặc dù mang tên, lô gô và màu áo đỏ truyền thống của Đảng KPRF, các cầu thủ thi đấu cho đội đều là những VĐV futsal chuyên nghiệp (thậm chí có cả ngoại binh Brazil), và họ cũng ký hợp đồng lao động thể thao bình thường chứ không bắt buộc phải là thành viên của Đảng hay là hoạt động chính trị.

Đ.Hg.