Futsal Thái Sơn Bắc gây sức ép lên Thái Sơn Nam TPHCM

Các cầu thủ Thái Sơn Bắc tìm lại cảm hứng chiến thắng khi vượt qua Sahako với tỷ số 3-1 ở trận cầu tâm điểm vòng 11, qua đó tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng Giải futsal VĐQG 2026.

Các cầu thủ futsal Thái Sơn Bắc đã tìm lại niềm vui chiến thắng. ẢNH: TÂM HÀ

Thái Sơn Bắc trở lại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM) vào chiều 8-7 với muôn vàn áp lực. Thất bại trước Thái Sơn Nam TPHCM ở vòng đấu trước khiến thầy trò HLV Costa Garcia chỉ còn hơn đối thủ 1 điểm trong cuộc đua vô địch. Bên cạnh đó, Từ Minh Quang cùng các đồng đội còn phải chạm trán với đối thủ đáng gờm Sahako FC tại vòng 11. Đại diện của TPHCM cũng rất khát chiến thắng sau khi để Thái Sơn Bắc tạo khoảng cách lên tới 5 điểm.

Thực tế, quyết tâm của Sahako FC được cụ thể hóa ngay từ phút thứ 3, khi ngoại binh Modeira ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đoàn quân của HLV Nguyễn Anh Khoa làm được trong trận đấu này. Sau bàn thua, Thái Sơn Bắc đẩy cao đội hình, liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương. HLV Costa Garcia cũng liên tục điều chỉnh các tổ đấu và nhân sự nhằm duy trì cường độ tấn công.

Những nỗ lực của đội khách được đền đáp trong nửa sau hiệp 1. Phút 13, Nguyễn Thạc Hiếu dứt điểm quyết đoán, gỡ hòa 1-1. Đến phút 17, Nguyễn Đa Hải tận dụng thành công quả phạt đền, giúp Thái Sơn Bắc vươn lên dẫn trước 2-1.

Hiệp 2 diễn ra với tốc độ cao và kịch tính được đẩy lên trong những phút cuối. Phút 37, Modeira không thể đánh bại thủ môn Phạm Văn Tú trên chấm phạt đền, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Sahako FC. Chỉ ít phút sau, Nguyễn Công Đại ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Thái Sơn Bắc.

Với 3 điểm giành được, Thái Sơn Bắc củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 28 điểm, tạm nới rộng khoảng cách lên 4 điểm so với Thái Sơn Nam TPHCM trước khi đối thủ bước vào trận đấu thuộc vòng 11 gặp Tân Hiệp Hưng TPHCM vào chiều 9-7.

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HỮU THÀNH