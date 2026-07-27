Futsal Việt Nam trẻ hóa lực lượng cho mục tiêu săn vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 28-7 tại TPHCM để chuẩn bị tham dự Continental Championship 2026 diễn ra ở Thái Lan vào đầu tháng 8, sân chơi nằm trong kế hoạch xây dựng lực lượng và hướng đến mục tiêu giành vé tham dự Futsal World Cup 2028.

Đội tuyển futsal Việt Nam hội quân chuẩn bị cho Continental Championship 2026. ẢNH: VFF

HLV Diego Giustozzi triệu tập 18 cầu thủ với sự kết hợp giữa các cựu binh giàu kinh nghiệm và nhiều gương mặt trẻ nổi bật từ giải quốc nội. Những trụ cột như thủ môn Hồ Văn Ý, Phạm Văn Tú, fixo Nhan Gia Hưng, các ala Châu Đoàn Phát, Trần Thái Huy, Từ Minh Quang cùng hai pivo Nguyễn Thịnh Phát và Nguyễn Đa Hải tiếp tục góp mặt.

Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ trẻ lần đầu hoặc tiếp tục được trao cơ hội sau màn trình diễn ấn tượng tại Giải Futsal VĐQG 2026. Đáng chú ý là ala Huỳnh Văn Hoài của Thái Sơn Nam TPHCM. Cầu thủ trẻ này có sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian qua và được kỳ vọng sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Ở vị trí fixo, Nguyễn Trọng Kiên tiếp tục nhận được niềm tin sau mùa giải thành công cùng Thái Sơn Bắc. Anh là nhân tố quan trọng giúp đội bóng chấm dứt 16 năm chờ đợi để lần đầu vô địch Giải Futsal VĐQG 2026. Một tài năng trẻ khác của nhà vô địch là Nguyễn Nhân Nam cũng lần đầu được triệu tập. Ngoài chức vô địch quốc gia, cầu thủ này còn góp công lớn giúp đội trẻ Thái Sơn Bắc đăng quang U20 Quốc gia 2025. Nhân Nam được đánh giá cao nhờ kỹ thuật cá nhân, tư duy chiến thuật cùng khả năng xử lý và dứt điểm hiệu quả.

Trong khi đó, Nguyễn Thanh Tâm của Sài Gòn Titans là phát hiện đáng chú ý ở mùa giải năm nay. Thi đấu ở vị trí ala, cầu thủ trẻ gây ấn tượng với tốc độ, sự năng nổ và khả năng tạo đột biến, qua đó lần đầu được HLV Diego Giustozzi trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia.

Dựa vào bảng danh sách cho thấy định hướng trẻ hóa rõ nét của ban huấn luyện nhằm tạo chiều sâu đội hình, đồng thời chuẩn bị lực lượng kế cận cho những mục tiêu dài hạn của futsal Việt Nam.

Continental Championship là giải futsal giao hữu quốc tế do Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) tổ chức thường niên nhằm tạo điều kiện cho đội tuyển chủ nhà cọ xát với các đối thủ mạnh. Giải đấu quy tụ nhiều đội tuyển hàng đầu thế giới và châu Á, mang đến cơ hội thi đấu chất lượng cho các đội tham dự. Sau 4 năm vắng mặt, futsal Việt Nam sẽ trở lại sân chơi này.

Năm nay, giải diễn ra tại Nhà thi đấu Nonthaburi với sự góp mặt của năm đội tuyển gồm Nga (hạng 7 FIFA), chủ nhà Thái Lan (11), Afghanistan (21), Việt Nam (22) và New Zealand (48). Đáng chú ý, cả bốn đối thủ của Việt Nam đều từng tham dự Futsal World Cup 2024, biến Continental Championship trở thành màn thử lửa có giá trị chuyên môn rất cao.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển futsal Việt Nam lần lượt gặp Nga (18 giờ ngày 1-8), New Zealand (18 giờ ngày 2-8), Afghanistan (20g30 ngày 3-8) và Thái Lan (20g30 ngày 5-8).

Danh sách tập trung của đội tuyển futsal Việt Nam chuẩn bị cho Continental Championship 2026

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HỮU THÀNH