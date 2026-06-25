Tài năng trẻ futsal Việt Nam 2 lần phẫu thuật dây chằng chỉ trong 6 tháng

Chiều 24-6, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đến thăm, động viên thủ môn Đoàn Tuấn Phong sau ca phẫu thuật chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối phải. Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng 6 tháng, tài năng trẻ futsal Việt Nam phải lên bàn mổ vì chấn thương dây chằng ở 2 đầu gối khác nhau.

Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu cùng cán bộ Hoàng Bảo Trung (phòng Tổ chức thi đấu) đến thăm, động viên thủ môn Đoàn Tuấn Phong. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu cùng cán bộ Hoàng Bảo Trung (phòng Tổ chức thi đấu) thay mặt lãnh đạo VFF gửi lời động viên tới Tuấn Phong, đồng thời mong muốn tuyển thủ U20 futsal này giữ vững tinh thần, tuân thủ phác đồ điều trị để sớm hồi phục và trở lại sân đấu.

Trước đó, thủ môn thuộc CLB futsal Hà Nội gặp chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu với Sahako FC tại vòng 5 Giải futsal VĐQG 2026. Tình huống xảy ra ở phút 14 sau một pha xử lý bóng, khiến Tuấn Phong bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải. Sau khi được thăm khám và đánh giá chuyên môn, các bác sĩ quyết định chỉ định phẫu thuật nhằm điều trị dứt điểm chấn thương.

Thủ môn Tuấn Phong là tài năng trẻ triển vọng của futsal Việt Nam

Điều đáng tiếc là đây không phải lần đầu tiên Tuấn Phong đối mặt với biến cố này. Cuối năm 2025, khi cùng đội tuyển futsal U19 Việt Nam tham dự Giải vô địch futsal U19 Đông Nam Á tại Thái Lan, thủ thành sinh năm 2007 từng dính chấn thương dây chằng đầu gối trái và phải trải qua phẫu thuật. Sau nhiều tháng điều trị, phục hồi chức năng và nỗ lực tập luyện để trở lại thi đấu, anh tiếp tục gặp chấn thương nặng ở đầu gối còn lại.

Việc tài năng trẻ futsal Việt Nam hai lần phẫu thuật dây chằng chỉ trong thời gian ngắn được xem là thử thách rất lớn đối với sự nghiệp của thủ môn đầy triển vọng này. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá Tuấn Phong vẫn còn nhiều cơ hội trở lại khi tuổi đời còn rất trẻ và nhận được sự hỗ trợ tích cực từ đội bóng cũng như VFF.

Theo lãnh đạo VFF, các bộ phận chuyên môn sẽ tiếp tục theo dõi sát quá trình điều trị và phục hồi của Tuấn Phong, đồng thời có những hỗ trợ cần thiết để tạo điều kiện tốt nhất cho cầu thủ trẻ sớm lấy lại phong độ, hướng tới mục tiêu khoác áo đội tuyển futsal Việt Nam trong tương lai.

HỮU THÀNH