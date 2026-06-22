Futsal Thái Sơn Bắc xây chắc ngôi đầu bảng

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Thái Sơn Bắc. ẢNH: TÂM HÀ

Tối 22-6 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội), vòng 8 cũng là vòng đấu mở màn giai đoạn lượt về Giải futsal VĐQG 2026 khép lại bằng màn so tài giữa Thái Sơn Bắc và Hà Nội FC. Trước giờ bóng lăn, Thái Sơn Bắc chịu không ít áp lực khi tạm thời bị Sahako FC vượt mặt trên bảng xếp hạng. Không những vậy, khoảng cách với đội đứng thứ ba là Thái Sơn Nam TPHCM cũng đã bị thu hẹp xuống chỉ còn 1 điểm. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội đầu bảng đã được các học trò HLV Costa Garcia thể hiện đúng lúc.

Dù kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian hiệp 1, Thái Sơn Bắc gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Hà Nội FC. Phải đến hơn 10 giây cuối cùng của hiệp đấu, thế cân bằng mới bị phá vỡ. Từ tình huống đá phạt giữa sân, tuyển thủ Nguyễn Đa Hải tung cú sút uy lực và đẹp mắt, đưa bóng găm thẳng vào lưới đối phương, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp Thái Sơn Bắc thi đấu bùng nổ sau giờ nghỉ. Đội bóng áo trắng liên tục tạo sức ép và ghi thêm 5 bàn thắng trong hiệp 2. Trần Quang Nguyên lập cú đúp, trong khi Đa Hải hoàn tất ngày thi đấu xuất sắc với bàn thắng thứ hai của mình. Hai pha lập công còn lại thuộc về Vũ Ngọc Ánh và tình huống phản lưới nhà của Đình Vũ bên phía Hà Nội FC.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội FC chỉ có thể ghi được 2 bàn danh dự nhờ công của Tùng Lâm và Văn Tuấn, qua đó chấp nhận thất bại với tỷ số 2-6.

Chiến thắng quan trọng này giúp Thái Sơn Bắc nâng tổng số điểm lên 22, tiếp tục vững vàng ở vị trí dẫn đầu. Đội futsal đến từ Hà Nội vẫn tạo khoảng cách 3 điểm với Sahako FC và 4 điểm so với Thái Sơn Nam TPHCM, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng sau vòng đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về.

Không chỉ củng cố lợi thế trong cuộc đua vô địch, kết quả này còn mang đến sự hưng phấn cho Đa Hải cùng các đồng đội trước khi toàn đội di chuyển vào TPHCM để thi đấu các vòng còn lại của mùa giải trên sân khách.

HỮU THÀNH