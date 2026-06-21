Bộ đôi HLV Trần Văn Vũ - Phạm Đức Hòa ra mắt ấn tượng cùng Thái Sơn Nam TPHCM

Tân HLV Trần Văn Vũ cùng trợ lý Phạm Đức Hòa có màn ra mắt hoàn hảo khi giúp Thái Sơn Nam TPHCM thắng đậm Hạ Long ở ngày khởi tranh lượt về Giải futsal VĐQG 2026.

Niềm vui của bộ đôi HLV Trần Văn Vũ và trợ lý Phạm Đức Hòa. ẢNH: NGUYỄN QUANG

Chiều 21-6, vòng 8 cũng là vòng đấu mở màn giai đoạn lượt về Giải futsal VĐQG 2026 đã diễn ra tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM). Đây cũng là màn ra mắt chính thức của tân HLV Trần Văn Vũ cùng trợ lý Phạm Đức Hòa trên băng ghế huấn luyện Thái Sơn Nam TPHCM. Trước đối thủ đang đứng cuối bảng là Hạ Long, bộ đôi huyền thoại futsal Việt Nam nhanh chóng để lại dấu ấn khi giúp đội futsal của bầu Tú trình diễn lối chơi tấn công hiệu quả và áp đảo hoàn toàn đối thủ.

Ngay trong hiệp 1, Thái Sơn Nam TPHCM đã tạo ra thế trận vượt trội để dẫn trước 4-1. Nguyễn Thịnh Phát mở đầu cơn mưa bàn thắng trước khi ngoại binh Italo, Nhan Gia Hưng và Trần Thái Huy lần lượt lập công, mang đến lợi thế an toàn cho đội chủ nhà.

Nhan Gia Hưng ăn mừng bàn thắng cho Thái Sơn Nam TPHCM. ẢNH: NGUYỄN QUANG

Sang hiệp 2, các học trò của HLV Trần Văn Vũ tiếp tục duy trì sức ép lớn. Italo và Thái Huy hoàn tất cú đúp cho riêng mình, trong khi Đoàn Minh Mẫn, Dương Ngọc Linh, Trần Thanh Phong và Huỳnh Văn Hoài cũng ghi tên lên bảng tỷ số. Tổng cộng, Thái Sơn Nam TPHCM ghi tới 10 bàn thắng để khép lại trận đấu bằng chiến thắng đậm 10-1.

Màn trình diễn thuyết phục trong ngày ra mắt cho thấy những tín hiệu tích cực từ bộ đôi HLV Trần Văn Vũ - Phạm Đức Hòa, những người được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho đội bóng giàu thành tích nhất futsal Việt Nam.

Với chiến thắng này, Thái Sơn Nam TPHCM nâng tổng điểm lên 18, tạm thời rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Thái Sơn Bắc xuống còn 1 điểm và gia tăng sức ép trong cuộc đua vô địch. Thái Sơn Bắc sẽ thi đấu vòng 8 gặp Hà Nội FC vào ngày 22-6.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cùng đại diện Ban Tổ chức động viên các cầu thủ. ẢNH: NGUYỄN KHANH

Cũng trong ngày 21-6, Ban tổ chức Giải futsal VĐQG 2026 tổ chức sự kiện đánh dấu chặng đường 10 năm Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức các giải futsal quốc gia. Trong giai đoạn này, futsal Việt Nam gặt hái những thành công trên trường quốc tế, như tham dự Futsal World Cup 2021 cũng như có 5 kỳ liên tiếp lọt vào vòng tứ kết châu Á.

Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF, nhấn mạnh: “Futsal Việt Nam không chỉ nhiều lần tiến sâu vào vòng chung kết châu Á mà còn tiếp tục tiến sâu, giữ vững vị trí trong nhóm các đội tuyển hàng đầu của châu lục. Đặc biệt, các giải quốc nội đã trở thành môi trường rèn luyện quan trọng, giúp nhiều cầu thủ trẻ trưởng thành, đóng góp trực tiếp cho đội tuyển quốc gia trong những năm qua”.

HỮU THÀNH