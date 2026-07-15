Ngoại binh chất lượng giúp futsal Thái Sơn Nam TPHCM nuôi tiếp hy vọng vô địch

Chân sút Italo Bob sắm vai người hùng khi ghi bàn duy nhất giúp Thái Sơn Nam TPHCM thắng vòng 12, qua đó nuôi tiếp hy vọng trong cuộc đua vô địch tại Giải futsal VĐQG 2026.

Thái Sơn Nam TPHCM tiếp tục bám đuổi Thái Sơn Bắc trong cuộc đua vô địch. ẢNH: TÂM HÀ

Trước giờ bóng lăn tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM) vào chiều 15-7, đội chủ nhà Thái Sơn Nam TPHCM chịu sức ép lớn khi buộc phải thắng để không bị đội đầu bảng Thái Sơn Bắc nới rộng khoảng cách. Bởi trước đó một ngày, đại diện đến từ Hà Nội nhờ trận thắng sớm của vòng 12 đã tạo cách biệt lên thành 4 điểm. Tuy nhiên, Sài Gòn Titans với phong độ ổn định cùng sự góp mặt của cựu tuyển thủ quốc gia Quốc Nam đã tạo ra không ít khó khăn cho đoàn quân của HLV Trần Văn Vũ.

Đội bóng áo trắng chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ, tổ chức hệ thống phòng thủ kín kẽ khiến Thái Sơn Nam TPHCM dù kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép vẫn gặp nhiều bế tắc trong khâu dứt điểm. Phải đến phút cuối hiệp 1, khác biệt mới được tạo ra. Sau pha bứt tốc bên cánh phải của Đoàn Phát, Bob có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, ghi bàn mở tỷ số. Đây cũng là pha lập công thứ 20 của chân sút ngoại người Brazil kể từ đầu mùa, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công.

Sang hiệp 2, Sài Gòn Titans đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, giúp thế trận trở nên cởi mở hơn. Dẫu vậy, Thái Sơn Nam TPHCM vẫn duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự, đồng thời hóa giải thành công những pha power-play của đối thủ ở các phút cuối trận.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Sài Gòn Titans giúp Thái Sơn Nam TPHCM có 30 điểm sau 12 trận, tiếp tục bám sát Thái Sơn Bắc với khoảng cách 1 điểm ít hơn khi giải đấu còn 2 vòng.

Tin liên quan Futsal Thái Sơn Bắc sắp đoạt chức vô địch quốc gia

HỮU THÀNH