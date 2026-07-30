Tuyển futsal Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự "World Cup thu nhỏ"

Sáng 30-7, đội tuyển futsal Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan tham dự Continental Championship 2026, giải đấu được ví như "World Cup thu nhỏ" khi quy tụ nhiều đối thủ từng góp mặt tại Futsal World Cup 2024.

Thủ môn kỳ cựu Hồ Văn Ý rạng rỡ trước giờ lên đường sang Thái Lan. ẢNH: TÂM HÀ

Đây là giải đấu cực kỳ chất lượng của thầy trò HLV Diego Giustozzi trong quá trình chuẩn bị cho mục tiêu cạnh tranh suất dự Futsal World Cup 2028.

Dù phải có mặt tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) từ 6 giờ sáng để kịp chuyến bay lúc 7g45, các tuyển thủ vẫn giữ tinh thần phấn khởi. Với những gương mặt kỳ cựu như Châu Đoàn Phát, việc sang Thái Lan thi đấu hay tập huấn đã trở nên quen thuộc. Sau hơn 2 giờ bay, toàn đội có mặt tại thủ đô Bangkok trước khi tiếp tục di chuyển bằng ô tô đến tỉnh Nonthaburi, địa điểm tổ chức giải.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có 2 ngày tập luyện để hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi chính thức bước vào tranh tài tại Continental Championship 2026.

Giải đấu năm nay quy tụ năm đội tuyển có trình độ cao gồm Nga (hạng 7 FIFA), chủ nhà Thái Lan (11), Afghanistan (21), Việt Nam (22) và New Zealand (48). Điều đáng chú ý là bốn đối thủ của tuyển futsal Việt Nam đều từng góp mặt tại Futsal World Cup 2024, khiến Continental Championship được giới chuyên môn đánh giá là giải đấu có chất lượng tương đương một "World Cup thu nhỏ".

Đội tuyển futsal Việt Nam trở lại Continental Championship sau gần 4 năm vắng bóng. ẢNH: TÂM HÀ

Theo lịch thi đấu, tuyển futsal Việt Nam sẽ lần lượt gặp Nga (18 giờ ngày 1-8), New Zealand (18 giờ ngày 2-8), Afghanistan (20g30 ngày 3-8) và khép lại giải bằng màn đối đầu với chủ nhà Thái Lan (20g30 ngày 5-8). Chuỗi trận đấu dày đặc trước những đối thủ mạnh hứa hẹn mang đến cơ hội cọ xát quý giá cho các tuyển thủ.

Trước ngày lên đường, HLV Diego Giustozzi khẳng định mục tiêu lớn nhất của đội không chỉ là kết quả, mà còn là tích lũy kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh thi đấu quốc tế.

Nhà cầm quân người Argentina cho biết: “Chúng tôi có thời gian chuẩn bị khá ngắn, trong khi đội tuyển chịu ảnh hưởng bởi nhiều ca chấn thương nên phải triệu tập thêm nhiều gương mặt mới. Điểm cần cải thiện nhất của futsal Việt Nam hiện nay là tâm lý thi đấu và khả năng đưa ra quyết định trong các trận đấu lớn. Tôi mong các cầu thủ tự tin hơn khi đối đầu với những đội bóng hàng đầu, đồng thời duy trì tinh thần cạnh tranh ở mọi trận đấu thay vì e ngại trước đối thủ mạnh”.

HLV Giustozzi cũng đánh giá cao tiềm năng của lớp cầu thủ trẻ nhưng cho rằng họ còn thiếu trải nghiệm quốc tế. Ông nhấn mạnh các giải đấu như Continental Championship sẽ giúp cầu thủ tích lũy bản lĩnh, rút ra bài học chuyên môn và từng bước thu hẹp khoảng cách với các nền futsal hàng đầu.

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HỮU THÀNH