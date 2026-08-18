"Đãi cát tìm vàng" cho futsal Việt Nam

Loạt trận đấu có chất lượng chuyên môn cao diễn ra trong ngày khai mạc Giải Futsal U20 quốc gia 2026 đã thu hút đông đảo người hâm mộ đến Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TPHCM), tạo nên bầu không khí sôi động trên khán đài.

Các cầu thủ trẻ Thái Sơn Nam TPHCM (áo xanh) khởi đầu Giải Futsal U20 quốc gia 2026 bằng chiến thắng (ẢNH: TÂM HÀ)

Điều này càng khẳng định TPHCM vẫn là “cái nôi” của futsal nước nhà, không chỉ bởi sức hút trên khán đài mà còn duy trì được kỷ lục 7 trên 8 CLB tham dự đến từ địa phương.

Các đại diện chủ nhà không chỉ có những đội chuyên nghiệp như Thái Sơn Nam, Sahako, Sài Gòn Titans… mà còn có các hạt nhân phong trào như là An Phú, Xạ Warriors (vốn là cơ sở đào tạo trẻ của Tân Hiệp Hưng) và tân binh Life Sport. Ngoài ra, đương kim vô địch Thái Sơn Bắc đến từ Hà Nội cũng sẵn sàng bước vào hành trình bảo vệ danh hiệu.

Sự đa dạng từ các CLB tham gia giúp Giải Futsal U20 quốc gia 2026 tạo ra một môi trường giàu tính cạnh tranh, góp phần nâng tầm sân chơi, đồng thời có thêm nguồn cầu thủ tài năng để những đội futsal chuyên nghiệp tuyển chọn.

Thực tế đã chứng minh, sân chơi U20 từng là bệ phóng của rất nhiều tài năng, sau này trở thành trụ cột tại các CLB chuyên nghiệp. Nhiều gương mặt từng tỏa sáng ở sân chơi này và đang trở thành nhân tố của đội tuyển futsal Việt Nam như Vũ Ngọc Ánh, Nguyễn Đa Hải, Nguyễn Minh Lương, Trần Hoàng Phong…

HLV Khổng Đình Hùng dẫn dắt U20 Sahako. ẢNH: TÂM HÀ

Năm nay, HLV các CLB chuyên nghiệp và ban huấn luyện đội tuyển futsal Việt Nam đều có mặt trên khán đài và âm thầm ghi chú những cái tên triển vọng. Thậm chí, đích thân HLV Khổng Đình Hùng của CLB trẻ TPHCM trực tiếp dẫn dắt U20 Sahako chinh chiến tại mùa giải năm nay.

HLV Khổng Đình Hùng chia sẻ: “Tôi thấy có điểm mới rất hay ở giải năm nay là những đội xếp thứ 3 và thứ 4 vòng bảng vẫn còn thi đấu thêm 2 trận phân hạng nữa, tức mỗi CLB tham dự đều thi đấu được 4-5 trận. Với lứa trẻ, đá càng nhiều thì càng tốt cho cầu thủ”.

Những gì HLV Khổng Đình Hùng chia sẻ đã ứng nghiệm ngay trong ngày khai mạc. Dàn cầu thủ U20 Sahako của ông cầm hòa đương kim vô địch U20 Thái Sơn Bắc với tỷ số 2-2 ở trận ra quân. Hay đội futsal được ăn tập bài bản như U20 Thái Sơn Nam TPHCM cũng có thời điểm gặp nhiều khó khăn trước khi thắng CLB phong trào Xạ Warriors với tỷ số 3-1.

Ông Võ Văn Thư, đại diện Ban Chấp hành VFF, cùng lãnh đạo phường Chánh Hưng (TPHCM) động viên các cầu thủ ở ngày khai mạc. ẢNH TÂM HÀ

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú (bầu Tú) đặc biệt quan tâm đến mùa giải thứ 4 của Giải Futsal U20 quốc gia 2026, đồng thời yêu cầu chất lượng chuyên môn phải được nâng lên qua từng năm.

Còn phát biểu tại lễ khai mạc, ông Võ Văn Thư nhấn mạnh giải đấu là một trong những giải quan trọng trong hệ thống futsal Việt Nam, là sân chơi để các cầu thủ trẻ cọ xát, từng bước trưởng thành và hướng đến những sân chơi chuyên nghiệp.

Lãnh đạo VFF nhấn mạnh: “Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng sự chuẩn bị nghiêm túc của các CLB, Giải Futsal U20 quốc gia mang đến cho các cầu thủ thêm cơ hội khẳng định năng lực, nuôi dưỡng ước mơ và hướng đến mục tiêu khoác áo các đội tuyển quốc gia”.

Giải Futsal U20 quốc gia 2026 sẽ diễn ra đến hết ngày 27-8 tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TPHCM).

HỮU THÀNH