Futsal Thái Sơn Nam TPHCM trắng tay danh hiệu mùa giải 2026

Thất bại 4-5 trước Sahako ở bán kết Futsal Cúp quốc gia 2026 khiến Thái Sơn Nam TPHCM chính thức khép lại mùa giải mà không giành được danh hiệu quốc gia nào.

Các cầu thủ Thái Sơn Nam TPHCM (áo xanh) cùng Sahako (áo vàng) tạo nên trận bán kết hấp dẫn. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiều tối 12-9, Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TPICM) diễn ra 2 trận bán kết Futsal Cúp quốc gia 2026. Sự chú ý của người hâm mộ TPHCM hướng về cuộc đối đầu giữa Thái Sơn Nam TPHCM và Sahako ở trận bán kết 2.

Sahako nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo lợi thế. Ngay phút đầu tiên, Triệu Xuân Linh ghi bàn mở tỷ số. Đến phút 6, Đỗ Tuấn Vũ tiếp tục lập công, giúp Sahako dẫn trước 2-0.

Thái Sơn Nam TPHCM nỗ lực tìm bàn gỡ và đến phút 11, Nguyễn Anh Duy rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Sang hiệp 2, mỗi hiệp đấu kéo dài 20 phút, trận đấu tiếp tục diễn ra với tốc độ cao.

Phút 22, Nguyễn Thịnh Phát đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát khi ghi bàn gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, Sahako nhanh chóng đáp trả. Lý Đăng Hưng lập cú đúp ở các phút 23 và 32, trong khi Huỳnh Mi Woen ghi bàn ở phút 35, giúp Sahako tạo khoảng cách 5-2.

Không chấp nhận buông xuôi, Thái Sơn Nam TPHCM vùng lên mạnh mẽ. Châu Đoàn Phát ghi bàn ở phút 33, trước khi Lý Đăng Hưng đá phản lưới nhà ở phút 38. Dù rút ngắn cách biệt xuống còn 4-5, Thái Sơn Nam TPHCM không thể tìm được bàn gỡ trong những phút cuối và chấp nhận thất bại.

Các cầu thủ Sahako tận hưởng niềm vui chiến thắng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trận thua trước Sahako cũng đồng nghĩa Thái Sơn Nam TPHCM chính thức trắng tay ở các giải đấu quốc gia mùa giải 2026. Trước đó, đội futsal của HLV Trần Văn Vũ đã chứng kiến Thái Sơn Bắc đăng quang tại Giải futsal VĐQG 2026.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022, Thái Sơn Nam TPHCM không giành được danh hiệu quốc gia trong một mùa giải. Kết quả này khép lại một năm không như kỳ vọng đối với CLB giàu thành tích của futsal Việt Nam.

Ở trận bán kết còn lại, đương kim vô địch Thái Sơn Bắc đánh bại Tân Hiệp Hưng TPHCM tỷ số 2-1. Nhà vô địch quốc gia sớm tạo lợi thế khi Nguyễn Đa Hải ghi bàn ở phút 3.

Đến phút 17, Nguyễn Thạc Hiếu tung cú sút mạnh nâng tỷ số lên 2-0 trước khi Đức Quyền rút ngắn cách biệt cho Tân Hiệp Hưng TPHCM ở hiệp 2.

Thái Sơn Bắc bảo toàn chiến thắng 2-1 để giành vé vào chung kết. Theo lịch, trận chung kết Futsal Cúp quốc gia 2026 diễn ra lúc 17g30 ngày 14-9, với màn đối đầu giữa Thái Sơn Bắc và Sahako. Trong khi đó, Tân Hiệp Hưng TPHCM sẽ gặp Thái Sơn Nam TPHCM ở trận tranh hạng 3.

HỮU THÀNH