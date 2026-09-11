Các môn khác

Nguyễn Hải Đăng chia tay Vietnam Open 2026

SGGPO

Tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Hải Đăng đã không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ Nhật Bản tại tứ kết giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2026, qua đó khép lại hành trình của cầu lông Việt Nam ở giải đấu năm nay.

Nguyễn Hải Đăng dừng bước ở tứ kết Vietnam Open 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Hải Đăng dừng bước ở tứ kết Vietnam Open 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 11-9, các trận tứ kết giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM) với sự chú ý dành cho Nguyễn Hải Đăng, niềm hy vọng lớn nhất của cầu lông Việt Nam ở nội dung đơn nam.

Đối đầu Minoru Koga của Nhật Bản (hạng 53 thế giới), Hải Đăng (hạng 79 thế giới) nhập cuộc đầy tự tin và tạo nên thế trận cân bằng. Trong ván đấu đầu tiên, đại diện chủ nhà chủ động chơi cầu bền, thực hiện nhiều pha điều cầu khó chịu để liên tục dẫn điểm. Tuy nhiên, bản lĩnh cùng khả năng điều chỉnh chiến thuật đã giúp Koga lật ngược tình thế, để thắng sát nút 22-20.

Sang ván hai, Koga thi đấu hưng phấn hơn hẳn, liên tục tăng tốc bằng những pha tấn công mạnh mẽ. Trong khi đó, Hải Đăng không còn duy trì được sự hiệu quả như ở ván đầu và thường xuyên bị đối thủ dồn ép. Tay vợt Nhật Bản giành chiến thắng cách biệt 21-12, khép lại trận đấu với tỷ số 2-0.

Ở một diễn biến khác, đôi nam nữ Trần Đình Mạnh và Phạm Thị Khánh cũng không thể vượt qua hạt giống số 6 Li Hong Yi và Huang Ke Xin của Trung Quốc. Đôi chủ nhà thua nhanh sau 25 phút với cùng tỷ số 9-21 ở cả hai ván.

Việc Hải Đăng và đôi Đình Mạnh - Phạm Thị Khánh bị loại khiến cầu lông Việt Nam không còn đại diện nào tại Vietnam Open 2026. Dù vậy, những trận đấu trước các đối thủ đẳng cấp quốc tế vẫn là cơ hội quý giá để các tuyển thủ tích lũy kinh nghiệm, hướng tới các mục tiêu quan trọng trong thời gian tới, đặc biệt là ASIAD 20 sắp tới.

Tin liên quan
NGUYỄN ANH

Từ khóa

Vietnam Open 2026 Nhà thi đấu Nguyễn Du Nguyễn Hải Đăng cầu lông quốc tế Trần Đình Mạnh Phạm Thị Khánh

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn