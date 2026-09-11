Nguyễn Hải Đăng chia tay Vietnam Open 2026

Tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Hải Đăng đã không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ Nhật Bản tại tứ kết giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2026, qua đó khép lại hành trình của cầu lông Việt Nam ở giải đấu năm nay.

Nguyễn Hải Đăng dừng bước ở tứ kết Vietnam Open 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 11-9, các trận tứ kết giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM) với sự chú ý dành cho Nguyễn Hải Đăng, niềm hy vọng lớn nhất của cầu lông Việt Nam ở nội dung đơn nam.

Đối đầu Minoru Koga của Nhật Bản (hạng 53 thế giới), Hải Đăng (hạng 79 thế giới) nhập cuộc đầy tự tin và tạo nên thế trận cân bằng. Trong ván đấu đầu tiên, đại diện chủ nhà chủ động chơi cầu bền, thực hiện nhiều pha điều cầu khó chịu để liên tục dẫn điểm. Tuy nhiên, bản lĩnh cùng khả năng điều chỉnh chiến thuật đã giúp Koga lật ngược tình thế, để thắng sát nút 22-20.

Sang ván hai, Koga thi đấu hưng phấn hơn hẳn, liên tục tăng tốc bằng những pha tấn công mạnh mẽ. Trong khi đó, Hải Đăng không còn duy trì được sự hiệu quả như ở ván đầu và thường xuyên bị đối thủ dồn ép. Tay vợt Nhật Bản giành chiến thắng cách biệt 21-12, khép lại trận đấu với tỷ số 2-0.

Ở một diễn biến khác, đôi nam nữ Trần Đình Mạnh và Phạm Thị Khánh cũng không thể vượt qua hạt giống số 6 Li Hong Yi và Huang Ke Xin của Trung Quốc. Đôi chủ nhà thua nhanh sau 25 phút với cùng tỷ số 9-21 ở cả hai ván.

Việc Hải Đăng và đôi Đình Mạnh - Phạm Thị Khánh bị loại khiến cầu lông Việt Nam không còn đại diện nào tại Vietnam Open 2026. Dù vậy, những trận đấu trước các đối thủ đẳng cấp quốc tế vẫn là cơ hội quý giá để các tuyển thủ tích lũy kinh nghiệm, hướng tới các mục tiêu quan trọng trong thời gian tới, đặc biệt là ASIAD 20 sắp tới.

NGUYỄN ANH