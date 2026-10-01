Thể thao Việt Nam còn bao nhiêu “vàng” ở ASIAD 20?

Từ trưa 1-10 đến khi ASIAD 20 khép lại ngày 4-10, quỹ thời gian của Đoàn thể thao Việt Nam không còn nhiều. Với 2 HCV đã có, mục tiêu 4 HCV trở lên vẫn chưa ngoài tầm với, nhưng mọi hy vọng giờ dồn vào một số nội dung trọng điểm có khả năng tạo đột phá ở chặng cuối.

Đội tuyển Cầu Mây hy vọng tiếp tục giành HCV ở nội dung đội nữ 4 người. Ảnh: TÂM MINH

Càng về cuối ASIAD 20, số môn và nội dung thi đấu của Việt Nam càng thu hẹp. Điều đó đồng nghĩa cơ hội giành thêm HCV cũng trở nên tập trung hơn.

Những “điểm vàng” còn lại

Ngay trong ngày 1-10, taekwondo và bắn súng là hai môn nhận được nhiều sự chú ý. Ở quyền cá nhân nữ taekwondo, Châu Ngọc Tuyết Sang vượt qua vòng loại để bước vào nhóm tranh chấp huy chương. Đây là nội dung đòi hỏi độ chính xác rất cao, khoảng cách giữa các VĐV hàng đầu thường không lớn, nên khả năng tạo bất ngờ vẫn hiện hữu.

Bắn súng có Phạm Quang Huy góp mặt ở chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Sau tấm HCV tại ASIAD 19, Quang Huy đã trở thành một trong những gương mặt được kỳ vọng nhiều nhất của bắn súng Việt Nam. Thử thách lần này không nhỏ khi các đối thủ hàng đầu châu Á đều có mặt, nhưng kinh nghiệm ở những thời điểm quyết định vẫn là điểm tựa đáng kể.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đối diện cơ hội vàng môn Boxing. Ảnh: TÂM MINH

Một cơ hội rõ nét hơn nằm ở boxing với Nguyễn Thị Tâm.

Việc vào tới chung kết hạng 51kg cho thấy nữ võ sĩ Việt Nam đang đạt trạng thái thi đấu tốt. Đối thủ cuối cùng là Wu Yu của Trung Quốc, nhà vô địch Olympic Paris 2024. Trận đấu vì thế nghiêng về một cuộc thử sức ở đẳng cấp rất cao, nhưng sau màn trình diễn thuyết phục tại bán kết, Nguyễn Thị Tâm đã cho thấy cô đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng.

Cầu mây cũng tiếp tục là “mỏ vàng” được chờ đợi.

Sau khi đã có HCV ở nội dung đôi nữ, Việt Nam còn đặt nhiều hy vọng vào đội nữ 4 người. Đây chính là nội dung từng mang về HCV tại ASIAD 19. Việc vượt qua nhiều đối thủ mạnh ở vòng bảng, trong đó có Thái Lan, tiếp tục củng cố niềm tin rằng cầu mây có thể đóng góp thêm một lần bước lên bục cao nhất.

Nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch, đội nữ 4 người sẽ giúp Việt Nam tiến rất gần mục tiêu tối thiểu 4 HCV.

Cuộc chạy nước rút cuối cùng

Taekwondo đối kháng là một hướng kỳ vọng khác trong ngày 2-10. Nguyễn Thị Loan, Trần Thị Ánh Tuyết và Bạc Thị Khiêm đều là những gương mặt có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong đó, Bạc Thị Khiêm từng giành huy chương ASIAD và vô địch châu Á, còn Nguyễn Thị Loan được đánh giá có khả năng tiến sâu ở hạng cân dưới 49kg.

Cầu mây hy vọng có thêm huy chương. Ảnh: TÂM MINH

Ngoài ra, thể thao Việt Nam vẫn còn VĐV tranh tài ở jujitsu, vật, bắn cung, golf và một số nội dung khác trong ngày 2 và 3-10. Tuy nhiên, nếu xét trên thành tích quốc tế, phong độ hiện tại và khả năng cạnh tranh thực tế, cơ hội HCV vẫn tập trung chủ yếu ở boxing, cầu mây và taekwondo.

ASIAD 20 sẽ bế mạc ngày 4-10, nhưng phần lớn nội dung có VĐV Việt Nam tham dự sẽ kết thúc trước đó. Đồng nghĩa khoảng thời gian để hoàn thành mục tiêu huy chương đã rất ngắn.

Từ 2 HCV hiện có, Việt Nam cần thêm ít nhất 2 lần chiến thắng để chạm mốc tối thiểu 4 HCV. Trong tay đoàn vẫn còn khoảng 3-4 nội dung đủ cơ sở để đặt hy vọng, nhưng ở đẳng cấp ASIAD, khoảng cách giữa một cơ hội và một tấm HCV luôn rất mong manh.

Ba ngày cuối vì thế là cuộc chạy nước rút thực sự.

Cơ hội vẫn còn, nhưng không nhiều. Và từ lúc này, mỗi lần vào chung kết, mỗi khoảnh khắc quyết định đều có thể trở thành ranh giới giữa một kỳ ASIAD chỉ hoàn thành chỉ tiêu và một kỳ Đại hội có được cú bứt tốc đáng nhớ ở những mét cuối.

GIA MINH