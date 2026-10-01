Lịch thi đấu Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 ngày 1-10

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ chờ đợi thêm cơ hội giành huy chương ASIAD 20 trong ngày tranh tài 1-10 để nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu.

Xạ thủ Hà Minh Thành sẽ tiếp tục thi đấu 25m súng ngắn bắn nhanh tìm cơ hội tranh huy chương ASIAD 20. Ảnh: M.TUẤN

Nhiều đội tuyển thể thao Việt Nam tiếp tục ra quân ngày 1-10, nhằm tìm kiếm thêm cơ hội giành huy chương ASIAD 20 ở các môn bắn súng, jujitsu hay taekwondo.

Bắn súng: Đội tuyển bắn súng Việt Nam thi đấu lượt còn lại của nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh với 3 xạ thủ Hà Minh Thành, Phạm Quang Huy và Vũ Tiến Nam lúc 9 giờ 40 phút theo giờ Nhật Bản.

Nếu vượt qua vòng loại, họ sẽ vào chung kết trong chiều cùng ngày. Đây là nội dung cuối cùng của súng ngắn tại ASIAD 20.

Bắn cung: Đội bắn cung Việt Nam thi đấu nội dung cung 3 dây nam với các cung thủ Đặng Công Đức, Hà Quốc lúc 13 giờ 34 phút.

Cầu mây: Đội tuyển cầu mây nam Việt Nam tranh tài tiếp vòng bảng nội dung đồng đội 4 người lúc 9 giờ sáng và đội nam sẽ tranh tài lúc 14 giờ chiều.

Jujitsu: Võ sĩ Việt Nam bắt đầu góp mặt các nội dung từ lúc 9 giờ sáng. Võ sĩ Cấn Văn Thắng dự hạng 62kg nam, Đặng Đình Tùng hạng cân 69kg nam, Lê Trọng Hoàng dự hạng 69kg nam, Vương Trần Hoài Thương và Phùng Thị Huệ dự hạng 48kg nữ.

Trong số này, Đặng Đình Tùng và Phùng Thị Huệ được chờ đợi giành huy chương.

Taekwondo: Tuyển thủ Châu Ngọc Tuyết Sang dự nội dung quyền biểu diễn nữ và Nguyễn Xuân Thành thi đấu quyền biểu diễn nam từ 9 giờ sáng.

Vật: Tuyển thủ Nguyễn Đình Huy dự hạng cân 60kg vật cổ điển nam lúc 10 giờ 30 phút sáng. Tiếp đó, Nguyễn Công Mạnh dự hạng cân 77kg cổ điển nam.

Golf: Các golf thủ Việt Nam tiếp tục thi đấu vòng 2. Từ lúc 6 giờ 30 phút sáng. Đội tuyển golf Việt Nam có Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh dự cá nhân nữ. Lúc 10 giờ 40 phút, Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng và Nguyễn Tuấn Anh dự cá nhân nam.

Bóng chuyền: Đội tuyển nam Việt Nam sẽ thi đấu với Uzbekistan lúc 16 giờ để tìm cơ hội tranh hạng 9.

Thể thao điện tử: Lúc 9 giờ sáng, đội Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa bán kết game Liên minh huyền thoại.

MINH CHIẾN