Từ “Cô bé tí hon” đến tiếng gọi “Mẹ ơi!” trên đỉnh ASIAD

Dù còn rất trẻ và ngoại hình nhỏ nhắn, nhiều vận động viên của Hàn Quốc đang tạo dấu ấn mạnh mẽ tại ASIAD 20, khi thi đấu ngang ngửa với những đối thủ dày dạn kinh nghiệm.

Hwang Seo-hyun mang về HCV cầu thăng bằng nữ cho Hàn Quốc sau 40 năm. Ảnh: KSOC

Hwang Seo-hyun, 17 tuổi, người có biệt danh “Thumbelina” (Cô bé tí hon), đã trở thành tâm điểm chú ý trong trận chung kết nội dung cầu thăng bằng nữ ASIAD 20 nhờ bài thi đòi hỏi kỹ thuật cao cùng tính cách sôi nổi.

Trong trận chung kết diễn ra ngày 25-9, Hwang với chiều cao chỉ 135 cm, là vận động viên thấp nhất trong số 8 người lọt vào vòng đấu cuối cùng. Cô đã thực hiện bài thi có độ khó cao nhất trong nhóm (được chấm 6,6 điểm) một cách hoàn hảo, không mắc bất kỳ lỗi nào và đạt số điểm 14,700 để giành HCV.

Hwang cũng tạo ra một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của trận chung kết ngay sau khi hoàn thành bài thi. Khi vận động viên cuối cùng kết thúc phần thi và tấm HCV của Hwang được xác nhận, cô đã cầm lá cờ Hàn Quốc và lao ra sàn thi đấu. HLV Min A-young và chuyên gia huấn luyện Park Hyo-jin đã nhanh chóng kéo cô lại.

Theo quy định của Liên đoàn Thể dục Quốc tế (FIG), vận động viên quay trở lại khu vực thi đấu sau khi đã hoàn tất bài thi sẽ bị trừ 0,3 điểm. Hwang chỉ thắng đối thủ Qu Qi-yuan (Trung Quốc) với cách biệt 0,134 điểm (Qu đạt 14,566 điểm), nghĩa là hành động ăn mừng không đúng thời điểm đó suýt chút nữa đã khiến cô bé mất tấm HCV trong lần đầu tham dự. Và Hàn Quốc có thể đã mất tấm HCV chờ đợi suốt 40 năm kể từ khi Seo Seon-aeng giành HCV nội dung cầu thăng bằng nữ tại Seoul 1986.

Kang Yeon-seo, 15 tuổi - học sinh trung học cơ sở đầu tiên được chọn vào đội tuyển bắn cung quốc gia Hàn Quốc - cũng đang tranh HCV ở nội dung cung 3 dây (compound) nữ. Là vận động viên trẻ nhất trong đoàn Hàn Quốc, Kang đã đạt điểm tuyệt đối 150 ở cả vòng 32 và vòng 16, với tất cả các mũi tên đều trúng vào vòng 10 điểm.

Tại vòng 16, cô đã bắn trúng chính giữa tâm bia (điểm X10) tới 6 lần, qua đó phá kỷ lục thế giới dành cho vận động viên dưới 18 tuổi, là kỷ lục châu Á dành cho vận động viên dưới 21 tuổi và kỷ lục của ASIAD.

Kang vẫn còn tranh tài ở 3 nội dung: đồng đội nữ vào ngày 30-9, đồng đội nam nữ phối hợp vào ngày 2-10, và cá nhân nữ vào ngày 3-10.

Ở bộ môn trượt ván, tài năng trẻ 18 tuổi Kang Jun-yi đã biến nỗi thất vọng ban đầu thành chiến thắng giành HCV tại chung kết nội dung đường phố (street) nam. Anh đã ngã trong cả 2 lượt thi đầu tiên vào ngày 27-9, đã khiến anh bật khóc. Ở cơ hội cuối cùng, Kang đã thực hiện thành công một kỹ thuật khó: xoay ván trên không trung kết hợp xoay người 270 độ trước khi trượt dọc theo thanh vịn (rail). Pha tiếp đất hoàn hảo này đã mang về cho anh tấm HCV.

Kang đã bật khóc sau chiến thắng và hét lên: “Mẹ ơi!”. Cậu chia sẻ sau đó: “Cháu chưa từng được đứng trên bục vinh quang tại một giải đấu quốc tế nào khi đại diện cho Hàn Quốc. Cháu đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc vì cảm thấy cuối cùng mình cũng làm được điều gì đó cho cha mẹ. Cháu chỉ muốn gọi “Mẹ ơi” dù chỉ một lần”.

LINH SƠN