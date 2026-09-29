ASIAD 20: Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có chiến thắng đầu tiên sau 8 năm

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành chiến thắng trước đội Hongkong (Trung Quốc) tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã có chiến thắng đầu tay trước Hongkong (Trung Quốc). Ảnh: AINAGOC

Sáng ngày 29-9, Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã thi đấu trước Hongkong (Trung Quốc) tại lượt trận cuối vòng bảng của Bảng C. Dù hết cơ hội vào tứ kết, nhưng các tuyển thủ Việt Nam vẫn chơi rất nỗ lực.

Tại ván đầu, Đội không cần thăm dò mà tập trung triển khai chiến thuật nhanh và áp đảo hàng chắn đối phương để giành điểm hiệu quả. Sau 4 ván đấu, Việt Nam thắng Hongkong (Trung Quốc) 3-1 (25/20, 25/2023/25, 25/20) và xếp thứ 3 vòng bảng.

Như vậy sau 8 năm, Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành được 1 chiến thắng tại đấu trường ASIAD, sau mùa ASIAD 18-2018.

Kết thúc 3 trận vòng bảng, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân đã giữ vai trò ghi điểm nhiều nhất cho Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Trong trận đấu với Hongkong (Trung Quốc), chủ công này ghi được 26 điểm, đạt hiệu suất cao nhất.

ASIAD 20 là kỳ Đại hội thể thao châu Á đầu tiên mà Nguyễn Ngọc Thuân góp mặt. Sau vòng bảng, Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu lượt phân hạng tại các ngày tiếp theo.

Môn bóng chuyền nam (trong nhà) tại ASIAD 20 có 16 đội tham dự. Mỗi đội bóng được đăng ký 12 cầu thủ chính thức.

MINH CHIẾN