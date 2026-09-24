Bóng chuyền nam Việt Nam tái xuất ASIAD sau 8 năm

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có mặt tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) tự tin vào hành trình thi đấu Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập trung thi đấu tại ASIAD 20 sắp tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sáng ngày 24-9, Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã đặt chân tới Nhật Bản dự ASIAD 20. Sau 8 năm, Đội mới trở lại góp mặt tại ASIAD 2026, từ mùa ASIAD 18-2018 tại Indonesia.

HLV trưởng HLV Federico Rampazzo cho biết: “Toàn đội đang có tinh thần tốt. Chúng tôi đã hoàn thiện từng kỹ thuật và quyết tâm thể hiện mình ở ASIAD 20”. Mục tiêu của Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam là vượt qua vòng bảng vào tứ kết và tìm cơ hội tiến sâu đến vòng cuối.

Trước khi dự ASIAD 20, Đội góp mặt 1 giải quốc tế duy nhất là SEA V.Cup 2026 và giành ngôi vô địch chặng 2 của giải đấu này. Sau giải trên, toàn đội chỉ tập huấn trong nước. Riêng một số tuyển thủ đã được tạo cơ hội tham dự Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng 2026 tại Hà Nội.

Lãnh đội Dương Mạnh Tiến cùng các tuyển thủ bóng chuyền tự tin sang Nhật Bản thi đấu. Ảnh: MINH CHIẾN

Đội đăng ký 12 tuyển thủ tham dự ASIAD 20 gồm: Đinh Văn Duy, Trần Hoài Phương, Trịnh Duy Phúc, Cao Đức Hoàng, Dương Văn Tiên, Trần Minh Đức, Tăng Ngọc Hiếu, Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Phương, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Bùi Xuân Tiến.

ASIAD 20 là kỳ Đại hội thể thao châu Á đầu tiên của chuyên gia Federico Rampazzo trong vai trò thuyền trưởng. Ông được đánh giá có phương pháp huấn luyện phù hợp với các tuyển thủ.

Cũng cần biết thêm, Đội tham dự ASIAD 20 bằng kinh phí xã hội hóa từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Các học trò ông Federico Rampazzo có 3 ngày làm quen khí hậu, nhà thi đấu trước khi vào tranh tài từ ngày 27-9.

Tại ASIAD 18-2018, bóng chuyền nam Việt Nam đứng hạng 14/20 đội tham dự.

Bảng A môn bóng chuyền nam (trong nhà) tại ASIAD 20 gồm Nhật Bản, Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan; Bảng B gồm Iran, Indonesia, Thái Lan, Kyrgyzstan; Bảng C gồm Qatar, Ấn Độ, Hongkong (Trung Quốc), Việt Nam; Bảng D gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Philippines. Các trận đấu được diễn ra từ 27-9 tới 2-10.

MINH CHIẾN