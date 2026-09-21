Đội nữ Binh chủng Thông tin có ngoại binh người Mỹ

Đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin đã sớm đón 1 ngoại binh đầu tiên chuẩn bị cho vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

Chủ công người Mỹ Erika Pritchard đã gia nhập đội Binh chủng Thông tin. Ảnh: Erika Pritchard

Nguồn tin của SGGP cho biết, đội bóng của HLV trưởng Phạm Văn Long chính thức ký hợp đồng thi đấu với cầu thủ Erika Pritchard (Mỹ). Tay đập này tới Hà Nội ngày 21-9. Erika Pritchard thi đấu sở trường vị trí chủ công, sở hữu chiều cao 1m92 và có khả năng bật đà tấn công là 3m20.

Đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin sẽ tăng cường 2 ngoại binh (cùng quốc tịch Mỹ) chuẩn bị cho vòng 2 Giải vô địch quốc gia 2026. Ngoài Erika Pritchard, dự kiến gương mặt thứ 2 sang Việt Nam vào tháng 10 và cô từng khoác áo Đội tuyển bóng chuyền nữ Mỹ.

Việc bổ sung 2 ngoại binh quốc tịch Mỹ giúp Ban huấn luyện đội nữ binh chủng Thông tin hướng đến hiện thực mục tiêu vào chung kết tranh ngôi vô địch tại Vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

Đầu năm nay, HLV Phạm Văn Long và Ban huấn luyện đã nhận nhiệm vụ giành thành tích cao nhất tại giải này. Tuy nhiên, đội bóng áo lính thi đấu chưa hiệu quả tại vòng 1 vào tháng 4-2026. Sau 7 trận, đội có 3 thắng, 4 thua, tạm đứng vị trí thứ 4. Đội còn thi đấu 7 trận tại vòng bảng vòng 2 để xác định vị trí tranh suất vào bán kết.

Năm ngoái, đội Binh chủng Thông tin là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Họ thuê ngoại binh hàng đầu người Nga Irina Voronkova nhưng chỉ giành vị trí hạng 3 tại Giải vô địch quốc gia 2025.

Đội hiện có 1 tuyển thủ quốc gia dự ASIAD 20 là Phạm Quỳnh Hương. Chủ công này sẽ hội quân với đơn vị sau khi về nước vào ngày 23-9.

MINH CHIẾN