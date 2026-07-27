Đội nữ Binh chủng Thông tin giành ngôi vô địch giải trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026

Nội dung nữ giải bóng chuyền vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026 đã chính thức xác định nhà vô địch sau trận chung kết tại Ninh Bình.

Cầu thủ 2 đội đã thi đấu trận chung kết để tạo nên cuộc giằng co hấp dẫn. Ảnh: MINH CHIẾN

Tối muộn ngày 27-7, trận chung kết nội dung nữ giải bóng chuyền vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026 đã chứng kiến cuộc so tài giữa đội trẻ Binh chủng Thông tin và trẻ Hóa chất Đức Giang.

Trước trận đấu, các HLV Đinh Văn Đại (Hóa chất Đức Giang) và Nguyễn Trọng Linh (Binh chủng Thông tin) đều thận trọng trước đối thủ. Vì vậy, cầu thủ 2 bên đều thi đấu an toàn để đảm bảo phòng thủ chắc chắn cũng như tìm cơ hội đập bóng tấn công ghi điểm chính xác.

Ở trận đấu này, vai trò cầu thủ thủ lĩnh đã đảm bảo yếu tố quan trọng để từng đội hình có sự vượt trội hơn. Đội nữ Binh chủng Thông tin đã làm tốt điều này khi chủ công Phạm Quỳnh Hương chơi hiệu quả trong cả 3 ván đấu. Ván thứ nhất, các tay đập Binh chủng Thông tin không cần thăm dò mà chơi áp đảo ngay từ những điểm số đầu tiên, Chính vậy, họ dễ dàng vượt lên thắng 25/17.

Ván thứ 2, thế trận vẫn diễn ra với sự áp đảo của các cầu thủ áo lính và một lần nữ đội Binh chủng Thông tin thắng 25/18.

Tại ván thứ 3, chủ công Phạm Quỳnh Hương thể hiện được sự vượt trội chuyên môn. Mỗi khi bóng vào tầm, tay đập này đều tấn công ghi điểm chính xác. Do vậy, đội Binh chủng Thông tin tiếp tục thắng 25/15.

Cầu thủ trẻ Binh chủng Thông tin được chúc mừng chiến thắng tại Ninh Bình lần này. Ảnh: MINH CHIẾN

Khép lại trận chung kết, đội trẻ Binh chủng Thông tin thắng 3-0 qua đó giành ngôi vô địch tại giải năm nay. “Tôi xin cám ơn các cầu thủ đã nỗ lực thi đấu. Toàn đội rất tập trung cho giải và đây là kết quả đáng ghi nhân cho từng cầu thủ”, HLV Nguyễn Trọng Linh bày tỏ sau trận đấu.

Vào ngày 28-7, giải sẽ bế mạc với trận chung kết nam giữa trẻ Thể Công Tân Cảng và trẻ Biên Phòng MB sau đó Ban tổ chức trao thưởng cho các đội có kết quả chung cuộc.

MINH CHIẾN