Thay đổi thời gian thi đấu giải bóng chuyền trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026

Cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội thi đấu giải vô địch câu lạc bộ tại Ninh Bình trong tháng 7 sắp tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo thông báo mới nhất được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam vừa gởi tới các đơn vị trong cả nước, thời gian tổ chức giải vô địch câu lạc bộ trẻ quốc gia 2026 sẽ thực hiện từ ngày 17-7 tới 28-7 ở nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, Điều lệ của giải đấu được ban hành với thời điểm dự kiến tổ chức từ ngày 15-7 tới 26-7.

Giải vô địch câu lạc bộ trẻ quốc gia được dành cho đội bóng trẻ của các đội đang tham dự giải vô địch quốc gia tham gia. Do vậy, các đội bóng trẻ bắt buộc phải tham dự giải đấu. Năm nay, giải sẽ có 8 đội nam và 8 đội nữ tham dự. Danh sách các đội bóng trẻ sẽ góp mặt gồm Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM, Ninh Bình, Hà Nội, Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa, TPHCM (nam) và VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hóa chất Đức Giang, Hưng Yên, Thanh Hóa, Hà Nội.

Điều lệ của giải đấu cũng quy định: “VĐV được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, tuyển trẻ quốc gia mà không thực hiện theo lệnh triệu tập của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam hoặc câu lạc bộ không cho VĐV lên tập huấn đội tuyển quốc gia với bất kỳ lý do nào (trừ trường hợp bất khả kháng và có sự đồng ý của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam), Liên đoàn sẽ xem xét không cho VĐV, câu lạc bộ thi đấu tại các vòng đấu, giải đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam”.

Năm nay, bóng chuyền nam trẻ không có nhiệm vụ quốc tế nên không tập trung đội tuyển trẻ quốc gia. Bóng chuyền nữ trẻ sẽ tham dự giải U18 châu Á 2026 do vậy Cục TDTT Việt Nam đang tập huấn đội tuyển nữ U18 Việt Nam tại Bắc Ninh.

MINH CHIẾN