Phong độ đi xuống bất ngờ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Ít người nghĩ rằng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại thua trận liên tiếp tại chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 khi phong độ của cầu thủ đi xuống một cách bất ngờ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang thi đấu chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 tại Thái Lan. Ảnh: SAVA

Giải SEA V.Cup 2026 vẫn thực hiện thể thức thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn đội có kết quả tốt nhất trao ngôi vô địch.

Nếu nhìn lại hành trình thi đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng thứ nhất ở Đông Anh (Hà Nội) và qua 2 trận liên tiếp thua cuộc ở chặng thứ 2 đang diễn ra tại Chiangmai (Thái Lan) thì rõ ràng, phong độ của cầu thủ nữ Việt Nam đã đi xuống rõ rệt so với chính họ của năm 2024 và 2025.

Chỉ cách đây 1 năm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu với phong độ cao, lần lượt để lại kết quả ấn tượng trên đấu trường AVC Cup 2025, SEA V.League 2025 (tiền thân SEA V.Cup), VTV Cup 2025, giải vô địch thế giới 2025 và SEA Games 33-2025. Bây giờ, các tay đập của chúng ta thiếu sự ổn định trong lối chơi của mình.

Kết quả thi đấu tại các giải quốc tế là sự phản ánh rõ nhất về phong độ chuyên môn. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn có những gương mặt nhiều kinh nghiệm và được kỳ vọng nhất trong các giải quốc tế như Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang. Họ nỗ lực thi đấu và tập trung giành kết quả tốt nhất cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Vậy nhưng, những chiến thắng đã không tới.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có thêm những gương mặt trẻ như Ánh Thảo nhưng chưa chúng ta chưa đạt được phong độ cao nhất. Ảnh: SAVA

Trong lịch sức các lần đã thi đấu giải SEA V.League trước đây, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa từng thua liên tiếp 2 trận đấu trong 1 chặng tranh tài. Chúng ta luôn đứng ở 2 vị trí dẫn đầu của giải qua các lần đã thi đấu cho tới hết chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026.

Tại Chiangmai (Thái Lan) lúc này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thua 2 trận liên tiếp.

Từ kết quả chỉ xếp hạng 3 tại giải AVC Cup 2026 tại Philippines, giới chuyên môn và người hâm mộ hiểu rằng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không còn là đội bóng gây bất ngờ trên giải đấu tại châu Á. Chúng ta phải thể hiện rõ rệt hơn bằng thực chất đội hình. Sự chuẩn bị cho 2 chặng giải SEA V.Cup 2026 đã được HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và Ban huấn luyện tập trung thực hiện hơn 1 tháng tại Đà Lạt (Lâm Đồng) và Đại học TDTT Bắc Ninh. Tuy nhiên, một điểm mấu chốt là cầu thủ chỉ được tập…chay, thiếu đối thủ để đấu cọ xát nhằm có điều chỉnh.

HLV Ngọc Hoa nhận trọng trách chỉ đạo chuyên môn cầu thủ nữ Việt Nam thi đấu tại chặng 2 giải SEA V.Cup 2026. Trong tay vị HLV này vẫn có đủ lực lượng cầu thủ tốt trong từng vị trí. Dù vậy, các tay đập của Việt Nam lại thiếu sự mạnh mẽ về tinh thần.

Sau đây, hành trình chuyên môn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn 2 giải quan trọng tiếp theo là giải vô địch châu Á 2026 và ASIAD 20.

Vị trí chuyền hai là vị trí mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang phải tìm kiếm các nhân tố cho phong độ tốt nhất. Ảnh: SAVA

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam từng khẳng định, các đội tuyển thể thao quốc gia được cử tới ASIAD 20 thi đấu đều lựa chọn con người tốt nhất. Đồng thời, những đội tuyển thể thao quốc gia có mục tiêu giành thành tích huy chương sẽ được tham dự ASIAD 20. Đấu trường ASIAD không còn là nơi để chúng ta tham dự học hỏi tích lũy mà đã là cuộc tranh tài để Thể thao Việt Nam tìm cơ hội tranh huy chương theo đúng sự đầu tư trong tập huấn, tập luyện qua một quá trình.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã có Ban chấp hành mới tại nhiệm kỳ 8 (2026-2031) và đặt ra mục tiêu cao khi ra mắt. Nếu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không đảm bảo được thành tích, nhà quản lý Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng cần có một phần trách nhiệm…

Sau chặng 2 giải SEA V.Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ trở lại Đại học TDTT Bắc Ninh tập luyện và Ban huấn luyện sẽ rà soát lực lượng để chọn 14 cầu thủ đăng ký tham dự giải vô địch châu Á 2026.

MINH CHIẾN