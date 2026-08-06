Đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam tới Đông Anh tập huấn

Các tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam đã có mặt tại Đông Anh (Hà Nội) chuẩn bị cho giải quốc tế Quân đội các nước ASEAN 2026.

Nhiều gương mặt có chuyên môn tốt của đội tuyển bóng chuyền quốc gia sẽ thi đấu cho Đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội trong giải đấu ở Đông Anh (Hà Nội) sắp tới. Ảnh: VFV

Thành viên đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam chính thức có mặt tại Đông Anh (Hà Nội) bắt đầu tập huấn từ ngày 5-8.

Theo tìm hiểu của SGGP, các cầu thủ của Đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam đang làm nhiệm vụ cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ được tạo điều kiện trở lại hội quân ở Đông Anh (Hà Nội) từ đầu tuần tới để cùng đồng đội để chuẩn bị cho giải đấu sắp diễn ra.

Giải bóng chuyền quốc tế Quân đội các nước ASEAN 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 18-8 tới 28-8 tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ mở cửa tự do để phục vụ khán giả.

Tới lúc này, giải đấu ghi nhận có 6 đội tham dự. Đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam là chủ giải. Ngoài ra, giải đấu sẽ có sự tham gia của đội nam Công an TPHCM, đại diện tới từ Campuchia, Lào, Singapore, Myanmar.

Các cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam đang làm nhiệm vụ quốc gia thời điểm hiện tại gồm Nguyễn Ngọc Thuân, Cao Đức Hoàng, Phạm Thanh Tùng, Trần Minh Đức, Trần Duy Tuyến, Đinh Văn Duy, Trương Thế Khải, Phan Công Đức. Trong số này, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân vừa giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tại chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 diễn ra ở Indonesia vừa qua.

HLV Trần Đình Tiền cùng Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam sẽ tập huấn tại Đông Anh (Hà Nội) và trước khi bước vào giải đấu tiến hành rút gọn danh sách 14 cầu thủ chính thức. Đội bóng có danh sách tập huấn 20 cầu thủ.

Theo chương trình tranh tài, 6 đội bóng được bốc thăm vào 2 bảng (mỗi bảng có 3 đội). Năm 2023, giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN từng được tổ chức tại TPHCM. Giải đấu đã ghi nhận 7 đoàn góp mặt gồm Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam (chủ nhà). Tại giải này, đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam đã giành ngôi vô địch.

Dự kiến nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) sẽ lắp hệ thống Video Challenge Eyes để phục vụ trọng tài trong quá trình điều hành giải.

MINH CHIẾN