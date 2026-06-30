Đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam tập huấn chuẩn bị giải quốc tế ASEAN 2026

Thành viên đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam chính thức hội quân tại Hà Nội để sẵn sàng chuyên môn trước khi thi đấu vào tháng 8.

Các cầu thủ quan trọng của đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam sẽ hướng tới dự giải Quân đội các nước ASEAN 2026 trong tháng 8 ở Đông Anh (Hà Nội). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dự kiến, giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN 2026 sẽ tranh tài tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) trong tháng 8.

Đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam chính thức được thành lập và bắt đầu hội quân tập huấn tại Hà Nội từ ngày 29-8. Trong lần tập trung này, HLV Trần Đình Tiền được giao trọng trách HLV trưởng đội bóng. Cùng tham gia Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam với HLV Trần Đình Tiền có các HLV Thái Anh Văn, Hoàng Văn Phương và Phạm Ngọc Kiên.

Ở đợt tập luyện chuẩn bị chuyên môn cho giải, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam tập huấn 20 cầu thủ. Trong đó, nhiều cầu thủ đang là thành viên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thời điểm hiện tại như Nguyễn Ngọc Thuân, Cao Đức Hoàng, Phạm Thanh Tùng, Trần Minh Đức, Trần Duy Tuyến, Đinh Văn Duy, Trương Thế Khải, Phan Công Đức.

Quân số đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam vẫn tập luyện chuẩn bị chuyên môn và các tay đập thuộc đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ được bố trí thời gian phù hợp hội quân tập luyện với đồng đội trước khi tham dự giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN 2026.

Năm 2023, giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN từng được tổ chức tại TPHCM. Giải đấu đã ghi nhận 7 đoàn góp mặt gồm Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam (chủ nhà). Tại giải này, đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam đã giành ngôi vô địch.

MINH CHIẾN