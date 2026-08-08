Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thua trận tại chặng 2 SEA V.Cup 2026

Các tay đập nữ Việt Nam đã bước vào trận đấu thứ 2 của mình tại Chiangmai (Thái Lan) với tinh thần tốt nhất nhưng lại không hiện thực được bằng thắng lợi.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã nỗ lực thi đấu nhưng không mang lại chiến thắng chung cuộc cho đội nữ Việt Nam. Ảnh: SAVA

Chiều ngày 8-8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ra sân thi đấu lượt trận tiếp theo gặp đối thủ Philippines.

Trước khi trận đấu diễn ra, giới chuyên môn rất kỳ vọng thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ chơi khởi sắc để lấy lại niềm tin sau khi đã thua trận trong ngày thi đấu trước đó.

Với quyết tâm phải có kết quả tốt nhất, HLV Ngọc Hoa đưa ra sân đội hình tốt nhất của mình khi chủ công đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy góp mặt. Thi đấu cùng cô có Phạm Quỳnh Hương, Đặng Thị Kim Thanh, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Nguyễn Khánh Đang và trọng trách chuyền hai được trao cho gương mặt trẻ Đinh Thị Vân.

Đội hình này đã vận hành tốt khi thực hiện được các miếng phối hợp hiệu quả và áp đảo được đối phương trong ván thứ nhất. Kết thúc ván này, các tay đập nữ Việt Nam thắng đối thủ 25/22.

Tưởng như sự khởi đầu này sẽ mang lại suôn sẻ cho các tay đập Việt Nam. Tuy nhiên, họ lại thi đấu thiếu ổn định trong các ván còn lại để rồi bất ngờ thua ngược đối thủ.

Trong ván thứ 2, đội nữ Philippines đã chơi hiệu quả hơn để giành lại chiến thắng 25/23. Ván thứ 3, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải điều chỉnh đội hình và chuyền hai Võ Thị Kim Thoa vào sân. Dù vậy, các cô gái của chúng ta không phòng thủ tốt trước các pha tấn công của đội bạn nên thua21/25. Ván thứ 4, các tay đập của Việt Nam tiếp tục thua 22/25.

Thua chung cuộc 1-3, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đứng trước nguy cơ không thể đứng trong 3 vị trí dẫn đầu tại chặng 2 giải SEA V.Cup 2026. Trận cuối, chúng ta sẽ gặp đối thủ mạnh nhất giải là chủ nhà Thái Lan. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa từng thắng đội nữ Thái Lan trên đất Thái trong các lần đã gặp mặt trước đây.

MINH CHIẾN